Больше об истории создания и становления украинского войска, его численности, подразделения, а также суеверия, традиции и другие интересные факты о ВСУ – читайте в материале 24 канала.

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Как формировалось украинское войско

В 1917 году появилось Украинское государство. Сначала оно было автономией в составе Российской империи, но впоследствии стало полностью независимой Украинской Народной Республикой. Тогда же стало остро необходимо создать собственную боеспособную армию. Причиной служили активные военные действия большевиков против молодого государства и первая оккупация значительной части Украины московскими войсками.

Украинское войско формировалось на национальных началах и традициях, написал в материале для "АрміїInform" военный реконструктор, краевед Андрей Мацкив. Так, рядовые назывались казаками, а командиры – подстаршинами и старшинами. Появились отдельные ранги (воинские звания), отличавшиеся от иностранных, – роевой, чотовый, бунчужный, хорунжий, сотник.

Официальным названием украинской армии времен УНР было "Войско и Флот УНР", хотя флота тогда и не было. Также в приказах употребляли название "Армия УНР". Боевое ядро армии, которое принимало постоянное участие в военных действиях, называлось "Действующая армия УНР" – сокращенно ДА УНР.

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Армия УНР / Фото sknews.net

Бои, победы и поражения армии УНР

В 1919 году армия УНР вместе с главным атаманом Симоном Петлюрой отошла на западные земли в тогдашнюю Волынскую губернию УНР. Это произошло после тяжелых поражений в боях с русскими большевиками и белогвардейцами, а также после эпидемии тифа.

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В Новоград-Волынском уезде войско оказалось в "треугольнике смерти": между большевиками с северо-востока, поляками с северо-запада и белогвардейцами с юга.

4 декабря в Новой Чертории близ Любара Петлюра собрал военное совещание. На нем были также полковник Василий Тютюнник и начальник штаба, полковник Евгений Мешковский и начальники 5 сборных дивизий. Говорили о возможности прекращения открытой и перехода к партизанской борьбе в тылах противника. Однако в тот день так и не удалось принять общее решение.

6 декабря состоялось второе совещание, на котором председательствовал премьер-министр Исаак Мазепа. После долгих дискуссий и споров решили ликвидировать фронт, а боеспособные части отправить в рейд по тылам противника. Таким образом планировали сохранить дееспособный костяк армии, организовать взаимодействие с повстанческими отрядами для совместной борьбы, нанести окупанту потери и уничтожить, где это возможно, его оккупационный аппарат и инфраструктуру.

Первый зимний поход

6 декабря 1919 года казаки и старшины реорганизованной Действующей армии УНР отправились в рейд по тылам противника, который впоследствии назвали Первым зимним походом. Это были военные, которые остались в строю и не желали переходить на чью-либо из сторон. Действовали они под командой Михаила Омеляновича-Павленко, повышенного в ранге до генерала.



Участники Первого зимнего похода / Фото artefact.org.ua

Этот поход назван Первым, потому что в 1921 году был еще и Второй поход под общим командованием Юрка Тютюнника. А зимним поход назвали потому, что начался с началом зимы и продлился до 6 мая.

Участниками Первого зимнего похода были от 5 до 10 тысяч человек – сабель (конница) и штыков (пехота) с артиллерией.

Значение похода и помощь поляков

Армия, продолжающая борьбу против "красного" оккупанта, дала основания Петлюре говорить с начальником Польского государства и его войска Юзефом Пилсудским об общем фронте против большевиков. Говорилось именно о помощи поляков в освобождении Украины, а не замене большевистской оккупации на польскую.

Появление армии в глубоком тылу врага внушало украинцам надежды на освобождение родной земли. Ведь внутренняя ситуация в Украине была крайне тяжелой, люди ни не видели правительства, ни не слышали о его деятельности.

За время похода Действующая армия имела ряд успешных боев и получила несколько населенных пунктов: Умань, Бобринец, Вознесенск. Там получили и богатую военную добычу: казаки хорошо оделись и обулись, а главное – пополнили боекомплект.

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Впоследствии армия отправилась в район Ананьева и Балты. Там сильно помогла восставшим крестьянам. Еще позже – отправилась на помощь Галицкой Армии, две бригады которой выступили против большевиков.

Всего за время Первого зимнего похода было около 50 боев. Закончился поход 6 мая 1920 года. Тогда у села Писаревка части Действующей армии встретилась с разведывательными разъездами 2-й стрелковой дивизии полковника Александра Удовиченко, действовавшей в составе 6-й польской армии.



Симон Петлюра принимает присягу у новобранцев / Фото alskiy.blogspot.com

Повсюду раздается громкий казацкий клич "Слава Украине и главному атаману Петлюре, слава атаману Омеляновичу-Павленко, всей старшине и казачеству славной Действующей армии!

– говорилось об этом в рапорте Удовиченко Петлюре.

В тот же день отделы 3-й польской армии вошли в Киев. И уже 8 мая в Киеве состоялся совместный парад польских частей и украинской 6-й дивизии полковника Марка Безручко.

Рыцари Ордена Железного Креста

19 октября 1920 года за подписью Петлюры учредили награду "Железный крест за зимний поход и бои". Это был единственный боевой орден Армии УНР.

Боевой орден армии УНР "Железный крест за зимний поход и бои" / Фото "Википедия"

Этим крестом были награждены все участники Первого зимнего похода. Они именовались "Рыцарями Ордена Железного Креста".

Знак ордена №1 получил командарм Михаил Омелянович-Павленко,

№2 – начальник штаба в зимнем походе генерал Юрко Тютюнник,

№3 – командир 2-й Волынской дивизии генерал Александр Загродский.

Всего награды получили до 4 тысяч казаков и старшин. Рыцари ордена решили отмечать 6 декабря праздник отличия Железного Креста.

Смотрите видеоролик, снятый в 2019 году к 100-летию Первого зимнего похода:

Закон о ВСУ и дальнейшие победы войска

По воле случая или стечению обстоятельств именно в дату начала Первого зимнего похода – 6 декабря в 1991 году парламент уже независимой Украины принял законы "Об обороне Украины" и "О Вооруженных Силах Украины". Они стали продолжателями славных боевых традиций украинского войска, в том числе и армии УНР.

В этот же день утвержден текст военной присяги, которую торжественно принял в Верховной Раде первый министр обороны Украины генерал-полковник Константин Морозов.

А еще в этот день расторгли союзный договор от 30 декабря 1922 года. Этим был завершен героический чин воинов Армии УНР 70-летней давности – освобождение от большевистской оккупации Украины.

В 2014 году свои первые рейды в войне на Донбассе по тылам российско-террористических войск совершили современные украинские военнослужащие. Самыми известными стали рейды 95-й ОАБр и 80-й ОДШБр с приданными подразделениями. Во время этих рейдов были выполнены боевые задачи по деблокированию окруженных подразделений ВСУ и существенно подорваны планы по вооруженной агрессии против Украины.

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Десантники 95-й ОАБр / Фото ukr.media

Состав современных ВСУ

На сегодня в состав ВСУ входят:

Сухопутные войска,

Воздушные и военно-морские силы,

Десантно-штурмовые войска,

Силы специальных операций,

Внутренние войска,

Государственная пограничная служба,

Оперативно-спасательная служба гражданской защиты ГСЧС.

Каждая из этих частей имеет свой профессиональный день, поэтому 6 декабря – День ВСУ – своеобразное объединение всех военнослужащих страны.

Наибольшее количество военных – в сухопутных войсках. К ним относится артиллерия и авиация, механизированные и танковые подразделения, высокомобильные десантные и ракетные войска.

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Численность ВСУ

С 2014 года численность ВСУ начали увеличивать. В начале войны на Донбассе украинская армия состояла из 184 тысяч людей. Тогда армия стала контрактной, а призыв остался лишь во внутренние войска.

Уже по состоянию на начало февраля 2018 года численность ВСУ выросла до 255 тысяч человек. Из них 170 тысяч контрактников.

Сколько женщин в ВСУ

По состоянию на 2020 год в ВСУ служат 58 тысяч женщин. Такую цифру назвал заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

Также женщины составляют 10% военных, выполняющих задачи в Операции Объединенных сил.

227 женщин-военных награждены высшими государственными наградами, к сожалению, 10 – посмертно.

У нас в этом году из того комплекта новых контрактов, которые заключили женщины, 70% – на командных должностях. Около 2 тысяч девушек поступили в высшие учебные заведения. Это будущие офицеры,

– рассказал заместитель главы Минобороны.

По данным сайта Минобороны, в ВСУ служит такой же процент женщин, как и в армиях НАТО. 10,6% личного состава ВСУ составляют женщины. В НАТО в среднем – 10,9%.

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Женщины в ВСУ / Фото molbuk.ua

Новые традиции в ВСУ

Один из важнейших шагов в сломе советской традиции – смена военного приветствия с "Здравия желаю" на "Слава Украине – Героям Слава". Заменили также и чисто большевистское обращение "товарищ" на "пан".

Изменили цвета беретов. Так, десантники и морские пехотинцы отказались от советской нелогичной традиции голубых и черных беретов. Вместо этого надели береты цветов марун и морской волны, присоединившись к мировому армейскому братству.



Новые береты цвета марун у украинских десантников / Фото uapress.info

С началом войны на Донбассе военные части избавлялись от советских почестей и наград, прощаясь навсегда с советским прошлым. Ввели украинские почетные названия для наград. Из забвения вернулись герои украинской военной истории, в частности король Даниил, Черные Запорожцы, Холодный Яр, Петр Дорошенко и многие другие.

Большой традицией стало встречать тех, кто вернулся с войны на востоке Украины. Согласно традиции, военнослужащие идут в части медленным шагом через город, а гражданские их встречают, поздравляют с возвращением.

Армейские суеверия