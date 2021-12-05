Военные везли журналистов грузовиком. На середине пути водитель изо всех сил нажал газ, чтобы машина не стала мишенью для вражеской ракеты.

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Однако в то утро оккупанты применили не ракеты, а мины. Военнослужащий Дмитрий пытался отдохнуть после ночной смены, но уснуть так и не смог. Он вспомнил, что примерно в 7 – 8 утра начал работать вражеский миномет.

Обстрелы раздались из Калинового-Борщеватого

Воины высчитали, что целили российско-террористические войска из оккупированного Калинового-Борщеватого. Украинские военные подчеркивают, что это не в первый раз.

Они всегда прикрываются мирными жителями. Никто в поле не выходит, не берет шашку и не "рубится",

– добавил военнослужащий ВСУ Владимир.

Обстрелы обостряют к праздникам

Уровень напряжения увеличивает приближение Дня Вооруженных сил Украины, уверен 31-летний военный Павел. Это его третья зима в окопах. Об агрессивности действий оккупантов на праздники знает не понаслышке.

"Такие дни праздничные – это дополнительный стимул для противника насолить и сделать какую-нибудь пакость", – подчеркнул Павел. Поэтому армеец с позывным Дед не сводит с неприятеля глаз. Погода способствует вылазкам вражеских диверсантов.

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Дед на позиции самый старший. Ему 54, но служит наравне с молодыми. В армии он почти с самого начала боевых действий. Объяснил, что наблюдать за войной только на экранах телевизора не смог.

Я на своей земле! Я не приехал на заработки! Это моя земля, на которой хочет нарушить покой другая нога другого государства,

– резюмировал военный.

Разговор с воинами перевалили выстрелы. Армеец с позывным Федорович взял в руки пулемет. Его нежно называет "Братухой". Унять противника может только ответный огонь. Оккупанты понимают только язык оружия.

Военнослужащий ВСУ Федорович объяснил, что если не ответить на обстрелы сразу – террористы полезут дальше. "Пусть тоже знают, что мы не лыком шиты", – добавил он.