Утром с воином попрощались в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Молитва за героя состоялась в гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла УГКЦ.
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Похоронили киборга на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений № 76.
История героя
- Бондарь родился во Львове 2 сентября 1968 года.
- Во время мобилизации в ВСУ в августе 2014 года Бондаря призвали на службу.
- Без вести воин пропал 20 января 2015 года во время обороны аэропорта Донецка.
- Собратья рассказали, что герой пошел смотреть, есть ли возможность выбраться из терминала. Больше бойцы его не видели.
- Похоронили Бондаря, вероятно, 6 ноября 2015 года в Днепре.
Перезахоронение героя во Львове / Фото Романа Балука
В Харькове простились с бойцом ВСУ
- В Харькове 30 ноября похоронили погибшего на Донбассе героя Али Алхасли.
- Прощание с воином состоялось во дворе мечети. Туда пришли родные и близкие военного. Из Азербайджана приехала мама героя.
- Собратья рассказали, что до окончания контракта воина оставалось всего полгода.
- Один из командиров 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы рассказал, что у погибшего позывной был "Воин", потому что "он был целеустремленный, сильный, спокойный, уравновешенный, он прирожденный воин".