Вранці з воїном попрощалися у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Молитва за героя відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла УГКЦ.

Зауважте Виріс у сім'ї пастора і хотів захищати Україну: що відомо про загиблого воїна Валерія Геровкіна

Поховали кіборга на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань № 76.

Історія героя

  • Бондар народився у Львові 2 вересня 1968 року.
  • Під час мобілізації у ЗСУ у серпні 2014 року Бондара призвали на службу.
  • Безвісти воїн зник 20 січня 2015 року під час оборони аеропорту Донецька.
  • Побратими розповіли, що герой пішов дивитися, чи є можливість вибратися з термінала. Більше воїни його не бачили.
  • Поховали Бондара ймовірно 6 листопада 2015 року у Дніпрі.

Перепоховання героя у Львові / Фото Романа Балука

У Харкові попрощалися з бійцем ЗСУ

  • У Харкові 30 листопада поховали загиблого на Донбасі героя Алі Алхасли.
  • Прощання із воїном відбулося на подвір'ї мечеті. Туди прийшли рідні і близькі військового. З Азербайджану приїхала мама героя.
  • Побратими розповіли, що до закінчення контракту воїна залишалося лише пів року.
  • Один з командирів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи розповів, що в загиблого позивний був "Воїн", бо "він був цілеспрямований, сильний, спокійний, врівноважений, він природжений воїн".