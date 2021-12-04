Вранці з воїном попрощалися у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Молитва за героя відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла УГКЦ.
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Поховали кіборга на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань № 76.
Історія героя
- Бондар народився у Львові 2 вересня 1968 року.
- Під час мобілізації у ЗСУ у серпні 2014 року Бондара призвали на службу.
- Безвісти воїн зник 20 січня 2015 року під час оборони аеропорту Донецька.
- Побратими розповіли, що герой пішов дивитися, чи є можливість вибратися з термінала. Більше воїни його не бачили.
- Поховали Бондара ймовірно 6 листопада 2015 року у Дніпрі.
Перепоховання героя у Львові / Фото Романа Балука
У Харкові попрощалися з бійцем ЗСУ
- У Харкові 30 листопада поховали загиблого на Донбасі героя Алі Алхасли.
- Прощання із воїном відбулося на подвір'ї мечеті. Туди прийшли рідні і близькі військового. З Азербайджану приїхала мама героя.
- Побратими розповіли, що до закінчення контракту воїна залишалося лише пів року.
- Один з командирів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи розповів, що в загиблого позивний був "Воїн", бо "він був цілеспрямований, сильний, спокійний, врівноважений, він природжений воїн".