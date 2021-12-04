Воїн мав зупинити бойовиків
1 грудня російські найманці почали обстріли біля Новотроїцького. Валерій мав відкрити вогонь з гранатомета, аби зупинити окупантів.
Важливо У перший день зими на Донбасі загинув 22-річний Валерій Геровкін
Воїн разом з двома товаришами добрався на позицію. Однак ворожий снайпер вистрілив перший. 22-річному бійцю 93-лої ОМБр "Холодний Яр" вижити не вдалося.
Відомо, що Валерій підписав контракт зі Збройними силами України у серпні 2020 року. Його перша ротація одразу стала останньою.
Валерій виріс у сім'ї пастора
Батьком героя є пастор Церкви Христа Спасителя Євген Геровкін.
Ми брали Валерія до міжцерковного табору, де він проходив служіння. Розумний, тямущий хлопчина. Він із тих, хто вмів працювати в команді. Був дуже відповідальним. Батьки прищепили йому християнські цінності. Він був дуже порядним,
– розповів друг сім'ї.
Рішення піти на фронт хлопець ухвалив самостійно. Валерій казав, що розуміє, що його можуть поранити чи вбити: "Він усвідомлено йшов на службу".
Загиблий на Донбасі Валерій Геровкін / Фото OBOZREVATEL
Хлопець вивчився на електрика у Краматорському технологічному технікумі. Знайомі пригадують, що він дуже любив спорт. Навіть в зоні ООС тренувався.
Крім того, у Валерія була дівчина Олександра. Пара познайомилася на церковних зборах. Закохані були разом 4 роки.
Деталі про загибель воїна
- Валерія смертельно поранила ворожа куля ввечері 1 грудня. Це трапилося на спостережному посту.
- Врятували воїна намагався його друг з позивним "Матрос", який був поруч у той момент.
- Однак смерть настала майже миттєво.
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