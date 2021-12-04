Воин должен был остановить боевиков
1 декабря русские наемники начали обстрелы у Новотроицкого. Валерий должен был открыть огонь из гранатомета, чтобы остановить оккупантов.
Важно В первый день зимы на Донбассе погиб 22-летний Валерий Геровкин
Воин вместе с двумя товарищами добрался на позицию. Однако вражеский снайпер выстрелил первым. 22-летнему бойцу 93-й ОМБр "Холодный Яр" выжить не удалось.
Известно, что Валерий подписал контракт с Вооруженными Силами Украины в августе 2020 года. Его первая ротация сразу стала последней.
Валерий вырос в семье пастора
Отцом героя является пастор Церкви Христа Спасителя Евгений Геровкин.
Мы брали Валерия в межцерковный лагерь, где он проходил служение. Умный, толковый парнишка. Он из тех, кто умел работать в команде. Был очень ответственным. Родители привили ему христианские ценности. Он был очень порядочным,
– рассказал друг семьи.
Решение пойти на фронт молодой человек принял самостоятельно. Валерий говорил, что понимает, что его могут ранить или убить: "Он осознанно шел на службу".
Погибший на Донбассе Валерий Геровкин / Фото OBOZREVATEL
Парень выучился на электрика в Краматорском технологическом техникуме. Знакомые вспоминают, что он очень любил спорт. Даже в зоне ООС тренировался.
Кроме того, у Валерия была девушка Александра. Пара познакомилась на церковном собрании. Влюблены были вместе 4 года.
Детали о гибели воина
- Валерия смертельно ранила вражеская куля вечером 1 декабря. Это случилось на наблюдательном посту.
- Спасти воина пытался его друг с позывным "Матрос", который был рядом в тот момент.
- Однако смерть наступила почти мгновенно.
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