Прощання із загиблим військовим відбулося 30 листопада. На похорон Алі Алхасли приїхала з Азербайджану його мати.

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До кінця контракту залишалося пів року

Один з командирів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи розповів, що Алі був сильним і врівноваженим чоловіком. Для підрозділу його загибель – величезна втрата.

До кінця контракту Алі залишалося близько пів року, розказав з позивним "Кеп". "Він займався єдиноборствами, важкою атлетикою. У нього позивний був "Воїн", бо він був цілеспрямований, сильний, спокійний, врівноважений, він природжений воїн,

– розповів командир.



У Харкові попрощалися з Алі Алхасли / Фото Суспільного

За словами командира, Алі Алхасли загинув 26 листопада близько 16:00. У нього влучило дві кулі, одне з поранень було несумісне із життям. Адже снайпер поцілив у спину нижче бронежилету.

Зазначають, що це була не миттєва смерть. Алі помер за 20 хвилин на шляху до медпункту.

Це сталося у Новомихайлівці Мар'їнського району Донецької області. Алі перебував на бойовому чергуванні, ворог був на 450 – 600 метрах",

– каже командир.



Військовий пішов захищати Україну в 2018 році / Фото Суспільного

Військовий з позивним "Шева" служив з Алхасли протягом 2 років. Він розповів, що Алі був спортсменом, ніколи не курив та не пив. Він завжди був готовий допомогти, розумів усе з півслова. "Шева" каже, що не забуде його ніколи. Спогадів у друзів безліч. Алі був чудовою людиною.

Відомо, що у військового в Харкові залишилася дружина.



У Харкові залишилася дружина Алі Алхасли / Фото Суспільного