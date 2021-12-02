Возможность полномасштабной атаки России на Востоке Украины и готовность противодействовать ей в интервью изданию прокомментировал командующий Операции объединенных сил Александр Павлюк.

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Готовность Украины к нападению России

Этот вопрос давно уже рассматривался – еще в 2017 – 2018 годах, где один из ключевых вопросов по наступлению – охват и отрезание от основных сил группировки украинских Вооруженных сил на Донбассе,

– отметил Павлюк.

По его словам, при столкновении "лоб в лоб" вооруженные силы России понесут огромные потери.

"Один из вариантов мы рассматриваем это охват, отрезание нас от основной части, а затем попытка поэтапного уничтожения", – добавил командующий ООС.

Поэтому украинская сторона учитывает, усиливает соответствующие направления, а также изучает развертывание резервов на соответствующих рубежах. Павлюк отметил, что от противника можно ожидать любого развития событий в любой момент.

Важно! По информации разведки Минобороны, Россия может пойти на расширение агрессии в отношении Украины в конце января – в феврале 2022 года. Сейчас под границей находятся более 92 тысяч военных государства-агрессора.

Bayraktar следят за противником

Боевые беспилотники Bayraktar постоянно работают в зоне проведения ООС на Донбассе, но не заходят на неподконтрольную территорию. Они ведут разведку, наблюдение над деятельностью противника. Оккупанты пытаются противодействовать Bayraktar, однако сейчас они успешно выполняют свои задачи.

Благодаря этим беспилотникам украинская сторона изучила все объекты врага, его позиции, склады и скопления техники. С появлением Bayraktar оккупанты усилили системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

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Javelin тоже наготове

Объединенные силы при необходимости готовы применить противотанковые и комплексы Javelin.

На вопрос, использовали ли комплексы уже на Востоке, Павлюк отметил, что не комментирует действия подразделений ВСУ, потому что "это – военное дело".

Если кто-то хочет комментировать наши действия – мы не можем запретить. Да, мы укомплектованы Javelin. Подразделение постоянно изучает варианты действий по наиболее угрожающим направлениям,

– добавил он.

Остальное, по словам командующего ООС, украинцы слышат от людей, которые думают, что они имеют право комментировать действия военного руководства.