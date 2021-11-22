О применении Javelin на Востоке Украины глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью изданию.

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Украина использовала Javelin на Донбассе

Глава ГУР рассказал, что системы Javenlin использовали против российских войск вместе с дронами турецкого производства Bayraktar. Буданов подчеркнул, что такое вооружение ВСУ заставляет оккупантов дополнительно подумать перед очередной атакой.

В то же время он убежден, что Украина нуждается в дополнительной помощи США. Глава разведки отметил, что Вашингтон должен дать Украине больше, ведь именно сейчас пришло подходящее время.

Ни одна страна, кроме Украины, не имеет открытой войны с Россией. А у нас уже 7 лет. Мы уверены, что США должны дать нам все, что мы не получали раньше. Прямо сейчас,

– сказал Буданов.

В завершение он обратил внимание на важность помощи именно сейчас, потому что "потом может быть уже поздно".

Что известно о Javelin и поставках их Украине

Javelin – переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Он предназначен для поражения бронетехники и малоскоростных целей, в частности, вертолетов, беспилотников.

Снабжение в Украину Javelin в рамках двусторонних договоренностей с США осуществляют с весны 2018 года.

Важно! В интервью изданию Буданов также рассказал, что разведка считает возможным попытку России напасть на Украину в конце января – начале февраля 2022 года. Ранее схожие заявления делали и в США.