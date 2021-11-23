Занятия провели на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений "Широкий лан". На них присутствовал и министр обороны Алексей Резников.
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Военные испытали Bayraktar и Javelin
Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил, что Украина купила и получила от партнеров в качестве материально-технической помощи высокотехнологичное вооружение, которое существенно повысило боеспособность Вооруженных сил.
Это, в частности, разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin,
– сообщил Залужный.
Он добавил, что военные отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. "Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", – добавил он.
К слову, инструкторско-методическое занятие на полигоне "Широкий лан" происходит в рамках суммирования деятельности Вооруженных сил Украины за 2021 год.
ВСУ провели тренировку с Bayraktar и Javelin: Фото Генштаба ВСУ
Информация об использовании Javelin на Донбассе: что известно
- Глава разведки Минобороны Кирилл Буданов дал интервью изданию Military Times. Он якобы заявил, что ВСУ применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе. Система психологически помогла сдержать противника.
- Эту же информацию подтвердил "слуга народа" Игорь Копытин. Нардеп не уточнил, когда и при каких условиях это произошло, однако подчеркнул, что Украина имеет право на защиту своей земли и реализует его.
- Впоследствии в Объединенных силах опровергли данные об использовании Javelin против боевиков, но пообещали проинформировать украинцев, когда это случится.