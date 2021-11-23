Заняття провели на полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий лан". На них був присутній і міністр оборони Олексій Резніков.
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Військові випробували Bayraktar і Javelin
Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний зазначив, що Україна купила й отримала від партнерів як матеріально-технічну допомогу високотехнологічне озброєння, яке суттєво підвищило боєздатність Збройних сил.
Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси Bayraktar та протитанкові ракетні комплекси Javelin,
– повідомив Залужний.
Він додав, що військові відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. "Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості", – додав він.
До слова, інструкторсько-методичне заняття на полігоні "Широкий лан" відбувається у межах підсумування діяльності Збройних сил України за 2021 рік.
ЗСУ провели тренування з Bayraktar і Javelin: Фото Генштабу ЗСУ
Інформація про використання Javelin на Донбасі: що відомо
- Глава розвідки Міноборони Кирило Буданов дав інтерв'ю виданню Military Times. Він нібито заявив, що ЗСУ застосовували протитанковий ракетний комплекс Javelin проти окупантів на Донбасі. Система психологічно допомогла стримати противника.
- Цю ж інформацію підтвердив "слуга народу" Ігор Копитін. Нардеп не уточнив, коли та за яких умов це відбулося, проте наголосив, що Україна має право на захист своєї землі та реалізовує його.
- Згодом в Об'єднаних силах спростували дані про використання Javelin проти бойовиків, але пообіцяли проінформувати українців, коли це трапиться.