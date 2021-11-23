Заняття провели на полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий лан". На них був присутній і міністр оборони Олексій Резніков.

Читайте також В ООС заперечили використання Javelin на Донбасі

Військові випробували Bayraktar і Javelin

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний зазначив, що Україна купила й отримала від партнерів як матеріально-технічну допомогу високотехнологічне озброєння, яке суттєво підвищило боєздатність Збройних сил.

Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси Bayraktar та протитанкові ракетні комплекси Javelin,

– повідомив Залужний.

Він додав, що військові відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. "Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості", – додав він.

До слова, інструкторсько-методичне заняття на полігоні "Широкий лан" відбувається у межах підсумування діяльності Збройних сил України за 2021 рік.

ЗСУ провели тренування з Bayraktar і Javelin: Фото Генштабу ЗСУ

Інформація про використання Javelin на Донбасі: що відомо