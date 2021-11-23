Про те, чи використовували українські військові американські комплекси Javelin на Сході, у коментарі виданню розповів начальник пресслужби Об'єднаних сил Ярослав Мельничук.
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В ООС заперечили застосування Javelin
За словами Мельничука, в ОС заперечують інформацію, "надану невідомо ким". Наразі українські бійці не використовували Javelin у бою на Донбасі. Речник Об'єднаних сил пообіцяв, що як тільки комплекси застосують щодо російських найманців, українці обов'язково про це дізнаються.
Що відомо про JavelinЦе – переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Він призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема вертольотів, безпілотників.
Попередні заяви про Javelin на Донбасі
- Нещодавно глава розвідки Міноборони Кирило Буданов дав інтерв'ю виданню Military Times. Він нібито заявив, що Збройні сили України застосовували протитанковий ракетний комплекс Javelin проти окупантів на Донбасі. Система була психологічним стримувальним фактором для противника.
- Згодом цю інформацію підтвердив нардеп від Слуги народу" Ігор Копитін. Він не уточнив, коли та за яких умов це відбулося, однак наголосив, що Україна має право на захист своєї землі та реалізовує його.