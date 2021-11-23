Про те, чи використовували українські військові американські комплекси Javelin на Сході, у коментарі виданню розповів начальник пресслужби Об'єднаних сил Ярослав Мельничук.

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В ООС заперечили застосування Javelin

За словами Мельничука, в ОС заперечують інформацію, "надану невідомо ким". Наразі українські бійці не використовували Javelin у бою на Донбасі. Речник Об'єднаних сил пообіцяв, що як тільки комплекси застосують щодо російських найманців, українці обов'язково про це дізнаються.

Що відомо про Javelin Це – переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Він призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема вертольотів, безпілотників.

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