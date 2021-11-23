О том, использовали ли украинские военные американские комплексы Javelin на Востоке, в комментарии изданию рассказал начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук.

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В ООС отрицают применение Javelin

По словам Мельничука, в ОС отрицают информацию, "предоставленную неизвестно кем". Сейчас украинские бойцы не использовали Javelin в бою на Донбассе. Спикер Объединенных сил пообещал, что как только комплексы применят в отношении российских наемников, украинцы обязательно об этом узнают.

Что известно о Javelin

Это – переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Он предназначен для поражения бронетехники и малоскоростных целей, в частности вертолетов, беспилотников.

Предыдущие заявления о Javelin на Донбассе