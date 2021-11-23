Об этом в сети заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин. Он прокомментировал недавнюю информацию касательно применения украинскими военными Javelin.

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"Слуга" объяснил применение Javelin на Востоке

Прежде всего Копытин подтвердил, что бойцы ВСУ использовали во время боя на Донбассе американский комплекс Javelin.

Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но опережая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться, не запрещено ли это" – да, может,

– отметил "слуга народа".

Он отметил, что украинцы имеют право на защиту своей земли способом, который считают нужным – с использованием Javelin или Bayraktar, или другого вооружения, находящегося на балансе ВСУ. Потому что речь идет о защите собственного государства.

Копытин также рассказал, что украинская сторона общалась с американскими партнерами касательно использования Javelin. Их взгляды на ситуацию аналогичны.

Информация о применении украинцами Javelin на Донбассе

Недавно глава разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе.

Система являлась психологическим сдерживающим фактором для противника.

Что такое Javelin Это переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Он предназначен для поражения бронетехники и малоскоростных целей, в частности вертолетов, беспилотников. Поставки в Украину Javelin в рамках двусторонних договоренностей с США осуществляют с весны 2018 года.

Отрывок из сообщения Игоря Копытина:

На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС был использован противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Да, это правда. Наши воины использовали его при ведении боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее – опережая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться или не запрещено ли это", да, может. У нас есть право на защиту своей земли. Именно так, как считаем нужным – с использованием Javelin или Bayraktar или другого вооружения, которое есть на балансе ВСУ. Потому что мы защищаем собственное государство.