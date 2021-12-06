Соответствующее обращение Верховного Главнокомандующего ВСУ обнародовали 6 декабря. Именно в этот день в Украине отмечают 30 годовщину создания Вооруженных сил.

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Зеленский поздравил военнослужащих с праздником

В 30-ю годовщину со дня создания национальных Вооруженных сил Владимир Зеленский напомнил, что "история развития нашего украинского войска достигает нескольких веков", и его путь неразрывно связан со всеми историческими этапами становления и развития Украинского государства. Президент объяснил, что украинская армия:

прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах;

а также способной сломать любые захватнические планы врага.

Именно поэтому "украинцы гордятся своими Вооруженными силами", так как именно наши воины сохранили независимость Украины, за которую веками боролись наши предки.

В день профессионального праздника военнослужащие ВСУ продолжают выполнять свою важнейшую миссию – защищают свободу и суверенитет государства от российского агрессора. От имени украинского народа выражаю благодарность личному составу и ветеранам ВСУ за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны,

– заявил президент.

Зеленский также вспомнил о погибших и сказал, что в этот день мы склоняем головы перед памятью героев, которые отдали свою жизнь за Украину.

"Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству", – сказал президент.

Коротко о 30-летии создания ВСУ

6 декабря Украина отмечает 30 годовщину создания Вооруженных сил Украины.

В этот день праздничные мероприятия запланированы в Харькове, Одессе, Краматорске, Озерном, Львове и Киеве. Между ними проведут также телемост.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных и заверил, что украинская армия является одной из сильнейших в мире.

Генерал-лейтенант также отметил, что сейчас наша армия готова к любым вариантам развития безопасностной ситуации.

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