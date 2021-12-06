Украина 6 декабря отмечает День Вооруженных сил. По случаю праздника в 18: 00 в шести городах Украины одновременно стартовали торжества. Ранее анонсировали в Минобороны.

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Города, в которых проходят праздничные мероприятия

Харьков – на площади Свободы,

Одесса – возле Морского вокзала,

Краматорск – на площади Мира,

село Озерное Житомирской области,

Львов – площадь возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (перекресток улиц Героев Майдана и Стрыйской),

Киев – на Михайловской площади.

В рамках празднования между этими городами проводят телемост Харьков – Киев – Краматорск – Львов – Одесса – Озерное.

В торжествах по случаю 30-й годовщины Вооруженных сил Украины принимают участие президент Владимир Зеленский, руководство Министерства обороны Украины и ВСУ.

В городах проходят такие торжества

демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники,

церемонии вручения боевых флагов и почетных наименований воинским частям,

награждение военнослужащих государственными наградами.

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Харьков

В город прибыл Владимир Зеленский. Он выступил с приветственным словом.

30 лет назад мы восстановили независимость Украины. 30 лет назад родились силы, призванные ее защищать – вооруженные силы Украины,

– отметил президент.

От имени Украины украинский лидер поздравил военных с великим днем. Он призвал минутой молчания почтить память тех, кто отдал за родную землю свои жизни. Впоследствии глава государство перечислил те имена выдающихся исторических фигур, которые являются примерами военной закалки и мужества.

Совместно с президентом приветствие передает главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

На главной площади Харькова происходит военный марш и передача техники боевым бригадам – 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Козак-2М1".

Одесса

Здесь эстафету перенял министр обороны Алексей Резников. Он принимает участие в церемонии включения в состав ВМС ВСУ 2 патрульных катеров типа "Айленд", а также в передаче другой техники.

Краматорск

К телемосту присоединился командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк. 34 единицы ББКМ "Козак-2М1" торжественно передают военным в Краматорске.

Житомирщина

В селе Озерное Воздушным Силам передают вертолет Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и АН-26.

Львов, Киев, Одесса

В этих городах представители ВСУ получают в свое распоряжение 15, 13 и 12 единиц автомобилей HMMWV.

В 6 городах также проходят выступления военных оркестров и другие развлекательные мероприятия. В частности, в Харькове выступят – группа Друга Рика, в Одессе – Ріапобой, в Краматорске – Брутто, во Львове – Скай, а в Киеве – группа Антитела.

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