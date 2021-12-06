Україна 6 грудня відзначає День Збройних сил. З нагоди свята о 18:00 у шести містах України одночасно стартували урочистості. Їх раніше анонсували у Міноборони.

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Міста, в яких проходять святкові заходи

Харків – на площі Свободи,

Одеса – біля Морського вокзалу,

Краматорськ – на площі Миру,

село Озерне Житомирської області,

Львів – площа біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (перехрестя вулиць Героїв Майдану та Стрийської),

Київ – на Михайлівській площі.

У межах святкування між цими містами проводять телеміст Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне.

В урочистостях з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України беруть участь президент Володимир Зеленський, керівництво Міністерства оборони України та ЗСУ.

У містах проходять такі урочистості

демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки,

церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам,

нагородження військовослужбовців державними нагородами.

У 6 містах стартували урочистості з нагоди Дня ЗСУ: дивіться відео

Харків та виступ Зеленського

У місто прибув Володимир Зеленський. Він виступив з привітальним словом.

30 років тому ми відновили незалежність України. 30 років тому народилися сили, покликані її захищати – Збройні сили України,

– зазначив президент.

Від імені України український лідер привітав військових з великим днем. Він закликав хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто віддав за рідну землю свої життя. Згодом глава держава перелічив тих імена видатних історичних постатей, зокрема Богдана Хмельницького та Петра Сагайдачного, які є прикладами військового гарту та мужності.

Досягнення Збройних сил

Він також назвав основні досягнення армії та наголосив, що українці гордяться ЗСУ.

Ми пишаємося нашими Сухопутними військами, пишаємося піхотою, танкістами, ракетниками та артилеристами,

– додав президент.

Зеленський зазначив, що у країні почали серійне виробництво та постачання до Збройних сил ракетного комплексу "Нептун", українське військо отримало протиракетні комплекси Javelin. Ми вперше запустили комплексну ракетну програму, в у межах якої військовим у різних містах перебувають 6 грудня озброєння та техніку.

Глава держави додав, що серед досягнень і те, що Україна активно розбудовує Військово-Морський флот. Зокрема, Київ уклав з Великою Британією угоду на понад 60 мільярдів гривень для будівництва катерів, військово-морських баз, оснащення протикорабельними ракетними комплексами. Спільно з Туреччиною будує корвет класу "Ада".

Здобутки мають і Повітряні сили. Президент згадав про контракт на постачання 3 військо-транспортних літаків Ан-178, на озброєння прийняли безпілотні авіаційні комплекси "Лелека" та Bayraktar.

Водночас Зеленський також згадав про трагедію під Чугуєвим у вересні 2020 року. Тоді загинули 26 людей, вижив лише один курсант. хлопець був присутній на урочистостях. В Україні починають будівництво заводу з виготовлення сучасних дронів.

Спільно з Канадою започаткували проєкт щодо створення космодрому для ракети-носія "Циклон" українського виробництва.

Президент розповів, що Україна пишається своїми спецпризначенцями, військовою розвідкою, десантниками, першими успіхами кібервійськ. А також капеланами, ветеранами та військовослужбовицями.

Наразі у Збройних силах служать понад 32 тисячі жінок-військових, які нарівні з чоловіками служать та захищають Україну.

Спільно з президентом вітання передає головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Військовим передали озброєння та техніку

На головній площі Харкова відбувся військовий марш і передача техніки бойовим бригадам

3 танків Т-64БВ,

10 бронетранспортерів БТР-4Е,

10 броньованих автомобілів "Козак-2М1".

Урочистості з нагоди Дня ЗСУ у Харкові: Фото Анни Черненко

Одеса

Тут естафету перейняв міністр оборони Олексій Резніков. Він бере участь у церемонії включення до складу ВМС ЗСУ 2 патрульних катерів типу "Айленд", а також у передачі іншої техніки.

Краматорськ

До телемосту долучився командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк. 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передають військовим у Краматорську.

Житомирщина

У селі Озерне Повітряним Силам передають вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.

Львів, Київ, Одеса

У цих містах представники ЗСУ отримують отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV.

У 6 містах також проходять виступи військових оркестрів та інші розважальні заходи. Зокрема, у Харкові виступлять – гурт Друга Ріка, в Одесі – Pianoбой, у Краматорську – Брутто, у Львові – Скай, а у Києві – гурт Антитіла.

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