Зеленский вручил 5 военнослужащим государственные награды. Он поблагодарил бойцов и пожелал им беречь себя, чтобы когда-нибудь смогли рассказать о героизме украинского войска потомкам.
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Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины,
– подчеркнул Зеленский.
Президент убежден, что с такими людьми Украина обязательно победит. Также он ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.
Зеленский приехал на передовую / Фото Офиса Президента:
День ВСУ: что нужно знать
- Вооруженные Силы Украины 6 декабря отмечают 30-летний юбилей.
- Зеленский уже поблагодарил военных и ветеранов за службу, стойкость и героизм. Он подчеркнул, что украинцы гордятся ВСУ.
- Видео с приветствием опубликовал также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что украинская армия прошла сложный путь своего развития, но сейчас она одна из ведущих в мире.
- Масштабные празднования проходят в разных городах. Например, во Львове на Лычаковском кладбище почтили память погибших защитников.
Украинскому войску – 30 лет: смотрите видео 24 канала: