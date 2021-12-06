Зеленський вручив 5 військовослужбовцям державні нагороди. Він подякував бійцям та побажав їм берегти себе, аби колись мати змогу розповісти про героїзм українського війська нащадкам.

До теми Збройні сили святкують 30-річчя: як Україна вітає військових з ювілеєм

Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України,
– наголосив Зеленський.

Президент переконаний, що з такими людьми Україна обов'язково переможе. Також він ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

Зеленський приїхав на передову / Фото Офісу Президента:

День ЗСУ: що треба знати

  • Збройні Сили України 6 грудня святкують 30-річний ювілей.
  • Зеленський вже подякував військовим та ветеранам за службу, стійкість та героїзм. Він наголосив, що українці пишаються ЗСУ.
  • Відео з привітанням опублікував також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зазначив, що українська армія пройшла складний шлях свого розвитку, але зараз вона є однією з провідних у світі.
  • Масштабні святкування відбуваються у різних містах. Наприклад, у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять загиблих захисників.

Українському війську – 30 років: дивіться відео 24 каналу: