От общины города к мероприятию присоединился городской голова Андрей Садовый. Чествование состоялось на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища.

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Во Львове почтили память погибших защитников

По случаю 30 годовщины Вооруженных сил Украины во Львове на Лычаковском кладбище почтили всех павших защитников. Собравшиеся возложили цветы и зажгли лампадки на могилах погибших во время проведения антитеррористической операции на Востоке.

На месте захоронения новейших Героев после исполнения Государственного Гимна отслужили поминальную панихиду. К мероприятию присоединились городской голова Андрей Садовый и первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.

Смотрите фото с почтения памяти павших защитников / Фото Романа Балука

В 11:00 началась Архиерейская Божественная Литургия в Гарнизонном Храме святых апостолов Петра и Павла. Ее возглавили Митрополит Львовский Игорь Возьняк и Владыка Степан Сус.

Кроме этого, Львов присоединится к телемосту с участием президента Владимира Зеленского. К нему присоединятся еще 4 города – Киев, Харьков, Краматорск и Одесса. Зеленский примет участие в харьковских мероприятиях.

Во Львове торжества будут проводить на площади возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В них примет участие начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала. Начало мероприятия – в 17:50. Он завершится концертом группы "СКАЙ".

Смотрите видео с Лычаковского кладбища:

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Мэрия поздравила военнослужащих с Днем ВСУ

Утром в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного также состоялись мероприятия по случаю Дня ВСУ. В частности, здесь почтили погибших выпускников академии. От общины города к мероприятию присоединился первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Военнослужащим вручили благодарности / Фото Романа Балука

Москаленко вручил военным благодарности за добросовестное выполнение служебных обязанностей, личный вклад в укрепление обороноспособности страны, высокие показатели в военной службы и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины. В частности, их получили:

начальник научного центра Сухопутных войск Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного полковник Владимир Грабчак;

старший помощник начальника учебного отдела Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного подполковник Клепачевский Владислав;

начальник учебного курса факультета подготовки специалистов боевого (оперативного) обеспечения Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного старший лейтенант Александр Зелинский;

курсовой офицер учебного курса ракетных войск и артиллерии Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного старший лейтенант Шмулий Владислав;

начальник службы радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного лейтенант Гриник Василий.

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