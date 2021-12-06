24 канал собрал поздравления и благодарности, которые 6 декабря выражают Вооруженным силам Украины. Читайте дальше основную подборку.

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Вооруженные силы поздравил Верховный главнокомандующий ВСУ

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский вспомнил, что история развития нашего украинского войска достигает нескольких веков.

В день профессионального праздника военнослужащие ВСУ продолжают выполнять свою важнейшую миссию – защищают свободу и суверенитет государства от российского агрессора,

– подчеркнул президент.

Именно поэтому Зеленский от имени украинского народа поблагодарил личный состав и ветеранов ВСУ за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные во время защиты территориальной целостности страны.

Четверть своей новейшей истории наши воины с оружием в руках, – министр обороны

Уважаемые дамы и господа, генералы, адмиралы и офицеры, сержанты и старшины, солдаты и матросы, работники и ветераны ВСУ! Вооруженным силам – 30 лет. Искренне, от всего сердца поздравляю всех с этим юбилеем!

– заявил Алексей Резников.

Глава министерства рассказал, что:

"если бы не ВСУ, вряд ли 24 августа этого года мы отмечали бы 30-й день рождения нашего государства;

четверть своей новейшей истории наши воины с оружием в руках, рискуя жизнью, каждый день защищают нашу Родину от российского агрессора;

именно наши воины, наши Вооруженные силы с 2014 года стали опорой государственности и основным фактором национальной безопасности;

и основным фактором национальной безопасности; по собственному опыту переговорщика могу отметить, что сильная армия – это один из мощнейших дипломатических аргументов в мирном процессе".

"Право жить собственным умом в собственном доме дается нам дорогой ценой! Тысячи украинских военнослужащих отдали свои жизни, чтобы остановить врага. Это лучшие сыновья и дочери Украины, подвиг которых всегда будет помнить наш народ", – сказал министр обороны.

Он вспомнил, что три четверти своей новейшей истории наша армия существовала в режиме демонтажа, ведь в государстве не было понимания, зачем ему быть сильной.

Враг нам показал, зачем нужна армия. И что бывает, когда о ней не заботишься. Не каждая нация имеет такую привилегию, как своя армия,

– заявил Резников.

Заверил, что будет прилагать все усилия, чтобы украинское войско постоянно развивалось, наращивало способности, достойно выполняло свою миссию.

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Война заставила нас измениться, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный подчеркнул, что украинская армия является одной из сильнейших в мире.

Мы сдержали вражеское наступление и надежно обороняем государство,

– отметил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что "боевой опыт и мужество украинских воинов высоко ценят наши партнеры. И наше будущее – в НАТО".

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Закаленные в боях, отмечают праздник в условиях российско-украинской войны, – Наев

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил военнослужащих с 30 годовщиной ВСУ.

Закаленные в боях за территориальную целостность нашего государства, Вооруженные силы 8 год подряд отмечают этот праздник в условиях российско-украинской войны,

– сказал Наев.

Генерал-лейтенант поблагодарил боевых побратимов и посестер за добросовестную службу, мужество и храбрость.

"Ваша любовь к Родине, готовность к самопожертвованию, верность военной присяге, доблесть и победоносность – залог счастливого будущего на родной земле", – сказал командующий.

Он со светлой памятью вспомнил погибших Героев, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего государства.

"Это лучшие сыновья и дочери Украины, подвиг которых будет вечно оставаться в сердцах миллионов!"– сказал Наев.

Он заверил, что "военнослужащие Вооруженных сил делают все для того, чтобы оставаться гарантом стабильности и безопасности государства".

Именно ваша вера в украинскую армию дарит нам уверенность в своих силах. Слава Украине! Вместе победим!

– подытожил командующий Объединенных сил.

Гордость и пример для подражания, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил военнослужащих с праздником и поблагодарил за защиту нашего государства.

Храбрые, отважные, самоотверженные. Вы – наша гордость и пример для подражания. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия,

– заверил премьер.

На их плечах держится мир

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины. Политик заявил: "Наша мощная армия является национальной гордостью, гарантом стабильности и безопасности Украины".

Выражаю уважение матерям и отцам, которые воспитали у своих сыновей и дочерей столь сильное чувство патриотизма и безграничной преданности Родине,

– сказал Стефанчук.

Он пожелал, чтобы запечатленный в сердцах лозунг "За Украину, за ее волю!" вдохновлял на боевые подвиги и новые свершения в служении украинскому народу.

Спасибо тем, кто выбрал службу своему народу, – ГБР

"Спасибо тем, кто выбрал службу своему народу и надежно стоит на защите государственного суверенитета Украины!" – отметили в Государственном бюро расследований.

Именно благодаря вам мы до сих пор живем в независимой стране, – Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко вспомнил: "Каждый день наши герои дают нам самое ценное – жить мирной жизнью, пока они охраняют наши границы и отстаивают нашу независимость".

Именно благодаря вам мы до сих пор живем в независимой стране, в которой имеем возможность строить свою жизнь, любить близких, воплощать свои мечты и чувствовать себя свободными,

– заявил Корниенко.

Политик поздравил защитников и защитниц и "пожелал им мирного неба, силы и несокрушимой веры в эту силу". Он пожелал каждому вернуться домой живым и здоровым.

"Убежден, что Украина победит!" – сказал Корниенко.

Война на Донбассе стала толчком к развитию армии

Батальон "Азов" также поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил.

Именно вооруженный конфликт на Донбассе стал тем толчком к развитию нашей армии, которая сделала немалый шаг вперед и продолжает развиваться прямо во время боевых действий,

– заверили в батальоне.

Добавили, что вместе с воинами ВСУ неоднократно демонстрировали свою несокрушимость и стальной дух.

"Вместе доказывали свое эффективное взаимодействие, как в ожесточенных боях, так и во время учений – не оставляя врагу шансов на победу. Только вместе мы – сила!"– заверили там.

Обратите внимание! 6 декабря в День Вооруженных сил Украины в Харькове, Одессе, Краматорске, Озерном, Львове и Киеве состоятся праздничные мероприятия. Также между 6 городами проведут телемост.

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