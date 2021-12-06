Як Україна співпрацює з партнерами у військовій сфері

Київ підписав угоду з Лондоном на суму понад 60 мільярдів гривень. Про це президент заявив на святкових урочистостях 6 грудня у Харкові.

Рекомендуємо У 6 містах України одночасно проходять урочистості з нагоди 30-річчя ЗСУ

Ця угода передбачає:

будівництво ракетних катерів,

будівництво військово-морських баз,

постачання протимінних кораблів,

оснащення протикорабельними ракетними комплексами.

Спільно з Туреччиною ми будуємо корвет класу "Ада". Сьогодні в Одесі Військово-морським силам ЗСУ передадуть 2 патрульних катери типу "Айленд" – "Фастів" та "Суми",

– розповів Зеленський.

Як в Україні відзначають 30-річчя ЗСУ

О 18:00 в шести містах України – Львові, Харкові, Києві, Одесі, Краматорську та Озерному – одночасно почалися урочисті заходи. Після них, до речі, заплановані концерти відомих гуртів.

Президент у день ЗСУ відвідав військових у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Політик поспілкувався з бійцями та вручив їм подарунки.

Цікаво, що зі святом українських військових привітали американські колеги. Так, посольство США опублікувало відповідне відео. На ньому до наших бійців звернулася старша представниця Пентагону полковник Брітанні Стюарт. Вона наголосила, що Вашингтон – найсильніший партнер Києва.

Президент взяв участь у святкових урочистостях з нагоди 30-річчя ЗСУ: дивіться відео