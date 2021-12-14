Про це у своїх соцмережах повідомив представник канцелярії глави польської держави Якуб Кумох.

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Анджей Дуда, Гітанас Науседа та Володимир Зеленський 20 грудня зустрінуться в Україні у рамках саміту "Люблінського трикутника",

– зазначив політик.

Зі слів Якуба Кумоха, президенти Польщі, Литви та України обговорять безпекову ситуацію у регіоні.

Зеленський привітав колег

Володимир Зеленський у своєму твітері наголосив, що буде радий вітати Анджея Дуду та Гітанаса Науседу в Україні. Глава держави наголосив, що цінує "цей прояв солідарності й підтримки".

Уперше зустрінемось особисто у форматі "Люблінського трикутника". Спільно поглиблюємо стратегічне партнерство,

– додав він.

Що таке "Люблінський трикутник" Це платформа для тристоронньої співпраці між Литвою, Польщею та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах. Мета – підтримка вступу нашої держави в Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс та спільна протидія агресії Росії.

Попередня зустріч "Люблінського трикутника"

Володимир Зеленський 2 грудня в онлайн-режимі провів переговори з Гітанасом Наусєдою та Анджеєм Дудою. Вони зачепили теми міграційної кризи та небезпеки біля кордону України.

Глави держав були одностайні й у тому, що необхідно зберегти санкційний тиск на Росію. Також політики домовились координувати свої дії щодо скандального газогону "Північний потік-2".

Окрім цього, Гітанас Наусєда й Анджей Дуда відзначили прогрес України у здійснення трансформацій – задля наближення нашої держави до стандартів Європейського Союзу та НАТО.

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Текст публікації Якуба Кумоха:

Президенти Польщі, Литви й України Анджей Дуда, Гітанас Науседа та Володимир Зеленський 20 грудня зустрінуться в Україні у рамках саміту "Люблінського трикутника" та обговорять безпекову ситуацію у нашому регіоні