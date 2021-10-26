Кулеба прокоментував, чи є альянс втіленням ідеї Міжмор'я. Про це очільник МЗС заявив, відповідаючи на питання користувачів за тегом #запитайКулебу.
До теми Тимчасова заміна НАТО та ЄС: навіщо Україна створює регіональні союзи
Кулеба прокоментував питання щодо "Люблінського трикутника"
Люблінський трикутник – це важливий регіональний альянс України. По суті, він і є втіленням ідеї Міжмор'я, бо поєднує дружні держави між Балтійським і Чорним морями,
– заявив Кулеба.
Саме так він відповів на питання щодо співпраці України з Польщею та Литвою в рамках Люблінського трикутника та про "плани щодо його перетворення в Міжмор'я". Зокрема він "створює безпекову вісь на східному фланзі НАТО та альтернативу "рускому міру".
Коротко про останні заяви Дмитра Кулеби
- Відповідаючи на питання користувачів у твітері, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна займається питанням екстрадиції "кримської прокурорки" з Кабо-Верде. До роботи над цим залучені Офіс генерального прокурора, Міністерство юстиції та МВС.
- Окрім того, Дмитро Кулеба ствердив, що Володимир Путін є вбивцею. Він повторив слова, які влітку 2021 року сказав президент США Джо Байден.
- 24 жовтня у Міністерстві закордонних справ заявили, що взялися за створення регіональних союзів, щоб зміцнити безпеку нашої держави і її роль на міжнародній арені. Протягом року Україна створила 3 регіональні альянси.
- "Люблінський трикутник" за участі Польщі і Литви створили у липні 2020 року. Його завдання – сприяти євроінтеграції України і протистояти гібридній агресії Росії.