Кулеба прокомментировал, является ли альянс воплощением идеи Междуморья. Об этом глава МИД заявил, отвечая на вопросы пользователей по тегу #запитайКулебу.
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Кулеба прокомментировал вопрос о "Люблинском треугольнике"
Люблинский треугольник – это важный региональный альянс Украины. По сути, он и является воплощением идеи Междуморья, так как соединяет дружественные государства между Балтийским и Черным морями,
– заявил Кулеба.
Именно так он ответил на вопрос о сотрудничестве Украины с Польшей и Литвой в рамках Люблинского треугольника и о "планах по его превращению в Междуморье". В частности, он "создает безопасную ось на восточном фланге НАТО и альтернативу "русскому миру".
Коротко о последних заявлениях Дмитрия Кулебы
- Отвечая на вопросы пользователей в твиттере, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина занимается вопросом экстрадиции "крымского прокурора" из Кабо-Верде. К работе над этим привлечены Офис генерального прокурора, Министерство юстиции и МВД.
- Кроме того, Дмитрий Кулеба подтвердил, что Владимир Путин является убийцей. Он повторил слова, которые летом 2021 года сказал президент США Джо Байден.
- 24 октября в Министерстве иностранных дел заявили, что взялись за создание региональных союзов, чтобы укрепить безопасность нашего государства и его роль на международной арене. В течение года Украина создала 3 региональных альянса.
- "Люблинский треугольник" с участием Польши и Литвы создали в июле 2020 года. Его задача – способствовать евроинтеграции Украины и противостоять гибридной агрессии России.