"Я думаю, очевидно, это не произойдет завтра, они не присоединятся", – так перспективы членства Украины и Грузии в НАТО оценил глава Альянса Йенс Столтенберг. По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, мы так же далеки и от ЕС.

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По ее оценке, стать членом европейской семьи Украина сможет лишь через 20 лет. Пока ни в НАТО, ни в Евросоюзе Украина не может добиться никакой конкретики относительно вступления.

В МИД создают региональные союзы

Поэтому в украинском Министерстве иностранных дел взялись за создание региональных союзов, чтобы укрепить безопасность нашего государства и его роль на международной арене.

Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Мы уже сегодня объединяем вокруг Украины ближайших партнеров и единомышленников для того, чтобы вместе решать вполне конкретные проблемы, которые стоят перед Украиной и регионом. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел

В течение года Украина создала 3 региональных альянса. В июле 2020 года – "Люблинский треугольник" с участием Польши и Литвы. Его задача – способствовать евроинтеграции Украины и противостоять гибридной агрессии России.

В октябре 2020 года в рамках визита Владимира Зеленского подписали соглашение с Турцией об образовании оборонного объединения, которое получило название Квадрига. Украина с турецкими военными и политиками будет работать над обеспечением безопасности в Черном море и над деоккупацией Крыма.

Обратите внимание! Турция поможет Украине в приближении к стандартам НАТО.

А весной 2021 года Украина, Грузия и Молдова договорились создать Ассоциированное трио, чтобы вместе продвигать вступление в Евросоюз.

Большой плюс региональных союзов в том, что всегда легче вместе коллективно идти к какой-то цели общей,

– убежден эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

Когда-то у 7 участников программы Восточного партнерства такая была. Однако через 12 лет после ее введения Брюсселем, оказалось, что ни Азербайджан, ни Армения, ни Беларусь, которая вышла из нее в июне 2021 года, больше не стремятся к интеграции в европейское объединение.

Зато Украина, Молдова и Грузия, которые уже давно подписали с Брюсселем соглашения об ассоциации, до сих пор лелеют надежду на вступление в ЕС. Впрочем, Ассоциированное трио, как считают эксперты, не способно обеспечить Украине достижение ее стратегической цели.

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Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что это просто тактическое дополнение к стратегии. В то же время Украине нужно значительно быстрее решать те проблемы, которые есть на повестке дня.

"Наша ключевая проблема – это не стандарты НАТО и ЕС, какие-то производственные или военные сугубо. Это качественная демократия и отношения с Россией", – резюмировал эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Зачем Украине региональные союзы: смотрите сюжет 24 канала

Качественная демократия и противостояние России

Качественная демократия зависит исключительно от украинских политиков, которые должны активнее продвигать реформы на уровне законодательства. А вот противостояние агрессии со стороны России – это более сложная задача.

Отчасти в ее решении нам могут помочь "Люблинский треугольник" и объединение Квадрига с Турцией. Польша и Литва через "укр-пол-лит комбат" активно участвуют в подготовке и тренировках украинских солдат.

Заметим! Польские и литовские дипломаты на уровне различных структур ЕС и НАТО постоянно напоминают западным политикам об опасности России и необходимость влиять на Москву, чтобы заставить ее действовать в рамках международного права.

Турция является важным партнером для нас в Черном море. Здесь Анкара может сдерживать стремление Кремля взять под контроль большую часть черноморского региона. Кроме того, турецкое правительство последовательно в своем непризнании оккупации Крыма.

Нужны ли региональные союзы

Впрочем, как считают эксперты, такие региональные объединения могут играть лишь вспомогательную роль в решении проблем безопасности Украины, но главный вопрос они не решат.

"Ни в одном сотрудничестве, в "Люблинском треугольнике", например, или в регионе Черного моря, углубленном сотрудничестве с Турцией, – они не могут гарантировать украинской безопасности, они могут что-то добавить, где-то повысить цену для потенциального агрессора", – заявил Капитоненко.

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Это не значит, что такие региональные союзы Украине не нужны. Ситуация в мире меняется очень быстро и крупные объединения переживают серьезные трансформации. В ЕС обострился кризис из-за выхода Великобритании.

Проблем объединению добавляют разногласия между старой Европой и странами восточного фланга, как Польша и Венгрия. А противоречия внутри НАТО заставили европейских политиков заговорить о создании собственной армии для защиты интересов объединения.

Страны сейчас склонны объединяться временно, ситуативно, ради общих интересов, довольно прагматических, а не на ценностной основе – долгосрочной,

– резюмировал Куса.

Пример этому Аукус – объединение США, Великобритании и Австралии для противостояния Китаю в тихоокеанском регионе.

Не стоять в стороне от мировых трендов

Украине не стоит стоять в стороне от мировых трендов. Наше государство нуждается не только в альянсах в политической и сфере безопасности. Нам необходимо искать партнеров для противостояния газовому давлению со стороны России и для развития альтернативных источников энергии.

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И время для этого сейчас подходящее. В Европе набирает обороты зеленое движение. В Германии готовы выделять значительные средства на развитие водородной энергетики. Этим видом горючего интересуются и в Польше. И обе страны готовы привлечь Украину к этим своим планам.