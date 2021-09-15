Украина будет инициировать создание региональных альянсов для укрепления безопасности в Центральной Европе и утверждения своей роли в ее политической жизни. О стратегии внешнеполитического курса рассказал Дмитрий Кулеба на открытии первого украинского центральноевропейского форума в Киеве.

Кстати Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе

Дипломатические инициативы Украины

По инициативе президента Владимира Зеленского приняли стратегию внешнеполитической деятельности. Как рассказал глава МИД, это предполагает, что Украина возвращает себе роль активного и влиятельного государства Центральной Европы.

Украина всегда принадлежала именно к этому региону исторически, политически и культурно. Наша идентичность – центральноевропейская,

– заявил министр.

Дмитрий Кулеба напомнил о создании за полтора года ряда новых форматов, направленных на укрепление безопасности, свободы и процветания Украины и региона между Балтийским и Черными морями.

Среди них:

"Люблинский треугольник",

Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой,

Квадрига с Турцией

"Крымская платформа".

Министр отдельно отметил, что центральноевропейские государства одними из первых откликнулись на приглашение Украины принять участие в саммите Крымской платформы.

"Люблинский треугольник" на уровне президентов

Глава МИД Украины рассказал о планах провести саммит глав государств Люблинского треугольника. Новые альянсы Украины, по его словам, являются ответом на политические и вызовы безопасности в регионе. Правда, в МИД не уточнили, когда именно главы Украины, Польши и Литвы могут собраться.

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