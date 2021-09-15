Украина будет инициировать создание региональных альянсов для укрепления безопасности в Центральной Европе и утверждения своей роли в ее политической жизни. О стратегии внешнеполитического курса рассказал Дмитрий Кулеба на открытии первого украинского центральноевропейского форума в Киеве.
Кстати Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе
Дипломатические инициативы Украины
По инициативе президента Владимира Зеленского приняли стратегию внешнеполитической деятельности. Как рассказал глава МИД, это предполагает, что Украина возвращает себе роль активного и влиятельного государства Центральной Европы.
Украина всегда принадлежала именно к этому региону исторически, политически и культурно. Наша идентичность – центральноевропейская,
– заявил министр.
Дмитрий Кулеба напомнил о создании за полтора года ряда новых форматов, направленных на укрепление безопасности, свободы и процветания Украины и региона между Балтийским и Черными морями.
Среди них:
- "Люблинский треугольник",
- Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой,
- Квадрига с Турцией
- "Крымская платформа".
Министр отдельно отметил, что центральноевропейские государства одними из первых откликнулись на приглашение Украины принять участие в саммите Крымской платформы.
"Люблинский треугольник" на уровне президентов
Глава МИД Украины рассказал о планах провести саммит глав государств Люблинского треугольника. Новые альянсы Украины, по его словам, являются ответом на политические и вызовы безопасности в регионе. Правда, в МИД не уточнили, когда именно главы Украины, Польши и Литвы могут собраться.
Главное о "Люблинском треугольнике"
- Дипломатическая инициатива "Люблинский треугольник" объединяет Украину, Литву и Польшу.
- Это формат для сотрудничества в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
- Цель платформы – поддержка вступления Украины в Евросоюз и НАТО и совместное противодействие агрессии России.
- Первую совместную декларацию министры трех стран подписали 28 июля 2020 года в польском Люблине.