Україна ініціюватиме створення регіональних альянсів задля зміцнення безпеки у Центральній Європі та утвердження своєї ролі в її політичному житті. Про стратегію зовнішньополітичного курсу розповів Дмитро Кулеба на відкритті першого Українського центральноєвропейського форуму у Києві.

До речі Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі

Дипломатичні ініціативи України

З ініціативи президента Володимира Зеленського ухвалили стратегію зовнішньополітичної діяльності. Як розповів очільник МЗС, це передбачає, що Україна повертає собі роль активної та впливової держави Центральної Європи.

Україна завжди належала саме до цього регіону історично, політично та культурно. Наша ідентичність – центральноєвропейська,

– заявив міністр.

Дмитро Кулеба нагадав про створення за півтора року низки нових форматів, спрямованих на зміцнення безпеки, свободи та процвітання України та регіону між Балтійським та Чорними морями.

Серед них:

"Люблінський трикутник",

Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою,

Квадрига із Туреччиною

"Кримська платформа".

Міністр окремо зауважив, що центральноєвропейські держави одними з перших відгукнулися на запрошення України взяти участь у саміті Кримської платформи.

"Люблінський трикутник" на рівні президентів

Глава МЗС України розповів про плани провести саміт глав держав Люблінського трикутника. Нові альянси України, за його словами, є відповіддю на політичні та безпекові виклики у регіоні. Щоправда, у МЗС не уточнили, коли саме глави України, Польщі і Литви можуть зібратися.

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