Очільник МЗС заявив, що альнс зміцнює безпеку та наближає вступ України до ЄС і НАТО. Про це Дмитро Кулеба розповів на брифінгу з нагоди першої річниці заснування "Люблінського трикутника".

До теми "Люблінський трикутник" може створювати карту інтеграції України в НАТО і ЄС, – Кубілюс

"Люблінський трикутник" може допомогти у сфері безпеки

Глава МЗС запевнив, що завдяки "Люблінському трикутнику" Україна стверджується як активний учасник міжнародної політики.

Україна формує нове бачення міжнародної безпекової стратегії, в якій ми не будемо залежати від великих альянсів,

– заявив міністр.

Він також запевнив, що Україна формує "власні регіональні об'єднання з країнами, з якими нас пов'язують тісні історичні, політичні та економічні зв'язки, спільність цінностей та цілей". Зокрема мовиться про Україну, Польщу та Литву. Саме таке об'єднання, на думку Кулеби, зміцнюють безпеку України.

"Ми об'єднали зусилля задля свободи, безпеки та процвітання наших країн і нашого регіону між Балтійським і Чорним морями", – запевнив міністр.

Він також додав, що альянс наближає Україну до вступу в Євросоюз та НАТО.

Кулеба назвав 10 пріоритетів альянсу

протидія агресивній політиці Росії;

військова і оборонна взаємодія з використанням потенціалу НАТО та ЄС, де незамінною є Литовсько-польсько-українська бригада;

кібербезпека та боротьба з дезінформацією;

боротьба з наслідками пандемії COVID-19;

економічна співпраця, протидія нелегальним фінансовим потокам та податковим злочинам, координація у сфері трудової міграції;

енергетична взаємодія, протидія реалізації Північного потоку-2;

культурна, наукова та освітня співпраця, молодіжні обміни;

координація в інших регіональних форматах і міжнародних організаціях;

питання перетину кордону, боротьби з порушенням митних правил, норм фітосанітарної сертифікації;

співпраця безпекових інституцій.

Глава МЗС України також наголосив Люблінський трикутник створює реальну альтернативу політичному "русскому міру" в нашій частині Європи.

"Люблінський трикутник": коротко