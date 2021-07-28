Глава МИД заявил, что работа международного формата Люблинского треугольника с участием Украины, Литвы и Польши будет сосредоточена на сотрудничестве в сфере безопасности и экономической сферах. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге по случаю первой годовщины основания "Люблинского треугольника".

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"Люблинский треугольник" может помочь в сфере безопасности

Глава МИД заверил, что благодаря "Люблинскому треугольнику" Украина утверждается как активный участник международной политики.

Украина формирует новое видение международной политики и стратегии, в которой мы не будем зависеть от крупных альянсов,

– заявил министр.

Он также заверил, что Украина формирует "собственные региональные объединения со странами, с которыми нас связывают тесные исторические, политические и экономические связи, общность ценностей и целей". В частности речь идет об Украине, Польше и Литве. Именно такие объединения, по мнению Кулебы, укрепляют безопасность Украины.

"Мы объединили усилия ради свободы, безопасности и процветания наших стран и нашего региона между Балтийским и Черным морями", – заверил министр.

Он также добавил, что альянс приближает Украину к вступлению в Евросоюз и НАТО.

Кулеба назвал 10 приоритетов альянса

противодействие агрессивной политике России;

военное и оборонное взаимодействие с использованием потенциала НАТО и ЕС, где незаменимой является Литовско-Польско-украинская бригада;

кибербезопасность и борьба с дезинформацией;

борьба с последствиями пандемии COVID-19;

экономическое сотрудничество, противодействие нелегальным финансовым потокам и налоговым преступлениям, координация в сфере трудовой миграции;

энергетическое взаимодействие, противодействие реализации Северного потока-2;

культурное, научное и образовательное сотрудничество, молодежные обмены;

координация в других региональных форматах и международных организациях;

вопросы пересечения границы, борьбы с нарушением таможенных правил, норм фитосанитарной сертификации;

сотрудничество институтов безопасности.

Глава МИД Украины также отметил, что проект создает реальную альтернативу политическому "русскому миру" в нашей части Европы.

"Люблинский треугольник": коротко