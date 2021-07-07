Реформы и изменения в Украине воплощают в жизнь, но важно убедить в этом Европейский Союз и Североатлантический альянс. Об этом в эфире сказал литовский политик, депутат Европейского парламента и советник президента Украины Андрюс Кубилюс.
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Украине нужно быстрее интегрироваться в ЕС и НАТО. В 2023 году саммит НАТО состоится в Литве. Кубилюс считает, что партнеры "Люблинского треугольника" уже должны иметь четкий план, как создавать более широкую коалицию с НАТО. По такому принципу надо смотреть и на Европу, поскольку Польша будет председательствовать в 2025 году.
Люблинский треугольник может создавать дорожную карту, чтобы за следующие 10 лет Украина сделала большие шаги,
– подчеркнул политик.
Документ об историческом наследии
В "Люблинский треугольник" входит документ об историческом наследии. Кубилюс подчеркнул, что само название соглашения и город, где его заключили, связаны с историческими событиями в XVI веке.
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"В этом и суть, что на историческую память должны искать общие взгляды. Конечно, между соседями есть споры, но историческое наследие нас объединяет. В Литве мы тоже имели недоразумение с Польшей. Думаю, что все прошло и этот опыт может использовать Украина", – сказал Кубилюс.
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Что известно о "Люблинском треугольнике"
- Это платформа сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Ее целью является поддержка интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также совместное противодействие российской агрессии в Украине.
- Соглашение содержит 3 документа. Это декларация об общем историческом наследии и ценностях, план развития, меры для противодействия дезинформации, источником которой является Россия.
- Формат сотрудничества создали 28 июля 2020 года.
- Присоединиться также приглашали Беларусь.
- В июле 2021 года страны подписали карту развития объединения. Литва и Польша поддерживают Крымскую платформу и членство Украины в НАТО и ЕС.