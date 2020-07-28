Польша, Литва и Украина основали "Люблинский треугольник", который станет важным элементом укрепления центральной Европы и Украины. Формат сосредоточится на углублении взаимодействия между тремя странами.

Создание "Люблинского треугольника": что это значит

Украина вместе с Польшей и Литвой 28 июля создает "Люблинский треугольник", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте также Польша и Украина думают одинаково: оснований для изменения политики ЕС в отношении России – нет

Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления центральной Европы, но также укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов,

– отметил Кулеба.

По его словам, "Люблинский треугольник" сосредоточится на углублении взаимодействия между тремя странами. "Но мы также видим перспективу в том, чтобы он стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами", – добавил министр.

В каких сферах будут сотрудничать страны

Кулеба заверил, что сотрудничество Украины, Польши и Литвы будет только расширяться. Вопросами обороны не будут ограничиваться.

Мы будем говорить об экономике, торговле, инвестициях, инфраструктуре, туризме – обо всем, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать центральную Европу сильнее,

– пояснил глава ведомства.

Обратите внимание Россия рано или поздно изменится, – Волкер о возвращении Крыма военным путем

Кулеба также поблагодарил Польшу и Литву за последовательную поддержку Украины на пути членства в ЕС и НАТО и в реформах.