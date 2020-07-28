Польша и Украина думают одинаково: оснований для изменения политики ЕС в отношении России – нет
Главы МИД и Украины и Польши в Варшаве обсудили проблему России, в частности ее агрессивной деятельности в военной, политической и энергетической сферах. Также договорились углублять польско-украинское экономическое сотрудничество.
Во время визита в Польшу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с коллегой Яцеком Чапутовичем. О результатах встречи рассказали на сайте МИД .
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Нет никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России, пока Россия не изменила свою агрессивную политику в отношении Украины,
– подчеркнул Кулеба.
И глава МИД Польши Чапутович заверил, что полностью разделяет такой подход.
Говорить об изменении политики в России можно будет после того, как Россия:
- Начнет на самом деле выполнять минские договоренности,
- Прекратит агрессию,
- И вернет все оккупированные украинские территории.
О других темах встречи
- Кулеба пригласил Польшу присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма, создание которой "вскоре выйдет на финальную стадию".
- Польша и Украина обсудили взаимодействие в сфере энергетики и роль Украины в энергетической безопасности Европы. В частности, говорили и о совместных шагах для дальнейшего противостояния попыткам России достроить "Северный поток-2".
- Кулеба призвал поляков рассмотреть возможность смягчения условий въезда украинцев в Польшу. Чапутович сказал, что этот вопрос рассмотрят.
- Договорились до конца 2020 года провести межправительственную украинско-польскую комиссию по экономическому сотрудничеству, торговле и инвестициям.
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