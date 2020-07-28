Главы МИД и Украины и Польши в Варшаве обсудили проблему России, в частности ее агрессивной деятельности в военной, политической и энергетической сферах. Также договорились углублять польско-украинское экономическое сотрудничество.

Во время визита в Польшу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с коллегой Яцеком Чапутовичем. О результатах встречи рассказали на сайте МИД .

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О поддержке Украины со стороны ЕС и сохранении санкций против РФ

Нет никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России, пока Россия не изменила свою агрессивную политику в отношении Украины,

– подчеркнул Кулеба.

И глава МИД Польши Чапутович заверил, что полностью разделяет такой подход.

Говорить об изменении политики в России можно будет после того, как Россия:

Начнет на самом деле выполнять минские договоренности,

Прекратит агрессию,

И вернет все оккупированные украинские территории.

О других темах встречи

Кулеба пригласил Польшу присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма , создание которой "вскоре выйдет на финальную стадию".

Польша и Украина обсудили взаимодействие в сфере энергетики и роль Украины в энергетической безопасности Европы. В частности, говорили и о совместных шагах для дальнейшего противостояния попыткам России достроить "Северный поток-2".

Кулеба призвал поляков рассмотреть возможность смягчения условий въезда украинцев в Польшу. Чапутович сказал, что этот вопрос рассмотрят.

Договорились до конца 2020 года провести межправительственную украинско-польскую комиссию по экономическому сотрудничеству, торговле и инвестициям.