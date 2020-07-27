В рейтинге одобрения лидеров ведущих мировых держав Россия заняла последнее место. Высшую ступеньку заняла Германия.

РФ заняла последнее место в рейтинге одобрения лидеров ведущих мировых держав, свидетельствуют результаты опроса американского института общественного мнения Gallup за 2019, опубликованы 27 июля.

Читайте также Сколько россиян готовы выйти на протесты: новый рекорд за последние полтора года

Самую высокую строчку в рейтинге занимает Германия. Ее руководство одобряют 44% опрошенных.

Как оценивают руководство других государств

Средний мировой рейтинг одобрения лидерства США повысился до 33%. Страна занимает вторую позицию рейтинга.

Третью строчку занимает Китай – 32%.

Россия оказалась в рейтинге на четвертом месте – 30%.