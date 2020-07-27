Россия снова антилидер: последняя в рейтинге одобрения лидеров мировых держав
В рейтинге одобрения лидеров ведущих мировых держав Россия заняла последнее место. Высшую ступеньку заняла Германия.
РФ заняла последнее место в рейтинге одобрения лидеров ведущих мировых держав, свидетельствуют результаты опроса американского института общественного мнения Gallup за 2019, опубликованы 27 июля.
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Самую высокую строчку в рейтинге занимает Германия. Ее руководство одобряют 44% опрошенных.
Как оценивают руководство других государств
- Средний мировой рейтинг одобрения лидерства США повысился до 33%. Страна занимает вторую позицию рейтинга.
- Третью строчку занимает Китай – 32%.
- Россия оказалась в рейтинге на четвертом месте – 30%.
Что известно об исследованиях?
Опрос провел американский институт исследования общественного мнения Gallup. В каждой стране в нем приняли участие около 1000 человек из 135 стран.