Падение уровня жизни в России привело к тому, что количество россиян, которые готовы выйти на протесты, значительно возросло. О такой готовности заявили 28% опрошенных жителей РФ.

28% россиян готовы выйти на акции массового протеста из-за падения уровня жизни, следует из опроса "Левада-центра", проведенного по заказу "Открытых медиа". При этом 27% участников опроса считают возможным проведение таких акций в данный момент.

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28% опрошенных, которые готовы протестовать, – это максимальное значение за полтора года. До этого пик потенциальной протестной активности пришелся на осень 2018 года, после подписания закона о пенсионной реформе: в ноябре о готовности участвовать в массовых акциях протеста заявляли 30% респондентов.

Важно понимать, что это не реальный выход на улицы. Но отдельные локальные вспышки к осени в крупных городах вполне возможны,

– отметил директор "Левада-центр" Лев Гудков.

За последние 10 лет наименьшую готовность к протестам "Левада-центр" зафиксировал после аннексии Крыма в 2014 году: например, в августе на улицы с экономическими требованиями готовы были выйти лишь 8% опрошенных.

Массовые протесты в России: коротко

Последний массовый протест в России состоялся в августе 2019 года, когда Центризбирком отказался регистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. На улицы города вышли до 50 тысяч человек, а волны протеста в общем прокатились по 40 городам России.



В России для проведения массового митинга нужно получить разрешение у городских властей. Понятное дело, что оппозиция не может на такое рассчитывать (или же ей дают разрешение на проведение акций на окраинах города). Поэтому они устраивают "прогулки по городу", перекрывая дорогу. Однако все же правоохранители задерживают участников таких митингов. Иногда это заканчивается довольно жестокими столкновениями и арестами.

Общероссийский опрос проводился с 22 по 24 мая методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. В нем приняли участие 1 623 человека в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.