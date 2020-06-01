Падіння рівня життя в Росії призвело до того, шо кількість росіян, які готові вийти на протести, значно зросла. Про таку готовність заявили 28% опитаних жителів РФ.

28% росіян готові вийти на акції масового протесту через падіння рівня життя, випливає з опитування "Левада-центру", проведеного на замовлення "Відкритих медіа". При цьому 27% учасників опитування вважають можливими проведення таких акцій в даний момент.

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28% опитаних, які готові протестувати – це максимальне значення за півтора року. До цього пік потенційної протестної активності припав на осінь 2018 року, після підписання закону про пенсійну реформу: в листопаді про готовність брати участь в масових акціях протесту заявляли 30% респондентів.

Важливо розуміти, що це не реальний вихід на вулиці. Але окремі локальні вибухи до осені в великих містах цілком можливі,

– відзначив директор "Левада-центру" Лев Гудков.

За останні 10 років найменшу готовність до протестів "Левада-центр" зафіксувала після анексії Криму у 2014 році: наприклад, в серпні на вулиці з економічними вимогами готові були вийти лише 8% опитаних.

Масові протести в Росії: коротко

Останній масовий протест в Росії відбувся у серпні 2019 року, коли Центрвиборчком відмовився реєструвати опозиційних кандидатів на вибори до Московської міської думи. На вулиці міста вийшли до 50 тисяч осіб, а хвилі протесту прокотилися загалом по 40 містах Росії.

В Росії для проведення масового мітингу треба отримати дозволи у міської влади. Ясна річ, що опозиція не може на таке розраховувати (або ж їй дають дозволи на проведення акцій на окраїнах міста). Тому вони влаштовують "прогулянки містом", перекриваючи дорогу. Та все ж правоохоронці затримують учасників таких мітингів. Інколи це закінчується доволі жорстокими сутичками та арештами.

Загальноросійське опитування проводилося з 22 по 24 травня методом випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. У ньому взяли участь 1 623 особи віком від 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 2,4%.