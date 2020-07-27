Росія знову антилідер: остання в рейтингу схвалення лідерів світових держав
У рейтингу схвалення лідерів провідних світових держав Росія зайняла останнє місце. Найвищу сходинку посіла Німеччина.
РФ посіла останнє місце в рейтингу схвалення лідерів провідних світових держав, свідчать результати опитування американського інституту громадської думки Gallup за 2019 рік, опубліковані 27 липня.
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Натомість найвищу сходинку в рейтингу займає Німеччина. Її керівництво схвалюють 44% опитаних.
Як оцінюють керівництво інших держав
- Середній світовий рейтинг схвалення лідерства США підвищився до 33%. Країна займає другу позицію рейтингу.
- Третю сходинку посідає Китай – 32%.
- Росія опинилася в рейтингу на четвертому місці - 30%.