Польща та Україна думають однаково: підстав для зміни політики ЄС щодо Росії – немає
Голови МЗС та України та Польщі у Варшаві обговорили проблему Росії, зокрема її агресивної діяльності у військовій, політичній та енергетичній сферах. Також домовилися поглиблювати польсько-українську економічну співпрацю.
Під час візиту до Польщі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з колегою Яцеком Чапутовичем. Про результати зустрічі розповіли на сайті МЗС.
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Немає жодних підстав для зміни політики ЄС щодо Росії, допоки Росія не змінила своєї агресивної політики щодо України,
– наголосив Кулеба.
І голова МЗС Польщі Чапутович запевнив, що повністю поділяє такий підхід.
Говорити про зміну політики до Росії можна буде після того, коли Росія:
- Почне насправді виконувати мінські домовленості,
- Припинить агресію,
- Та поверне усі окуповані українські території.
Про інші теми зустрічі
- Кулеба запросив Польщу долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму, створення якої "невдовзі вийде на фінальну стадію".
- Польща та Україна обговорили взаємодію у сфері енергетики й роль України в енергетичній безпеці Європи. Зокрема, говорили й про спільні кроки для подальшого протистояння спробам Росії добудувати "Північний потік-2".
- Кулеба закликав поляків розглянути можливість пом'якшення умов в’їзду українців до Польщі. Чапутович сказав, що це питання розглянуть.
- Домовилися до кінця 2020 року провести міжурядову українсько-польську комісію щодо економічного співробітництва, торгівлі та інвестицій.
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