Голови МЗС та України та Польщі у Варшаві обговорили проблему Росії, зокрема її агресивної діяльності у військовій, політичній та енергетичній сферах. Також домовилися поглиблювати польсько-українську економічну співпрацю.

Під час візиту до Польщі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з колегою Яцеком Чапутовичем. Про результати зустрічі розповіли на сайті МЗС.

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Про підтримку України з боку ЄС та збереження санкцій проти Росії

Немає жодних підстав для зміни політики ЄС щодо Росії, допоки Росія не змінила своєї агресивної політики щодо України,

– наголосив Кулеба.

І голова МЗС Польщі Чапутович запевнив, що повністю поділяє такий підхід.

Говорити про зміну політики до Росії можна буде після того, коли Росія:

Почне насправді виконувати мінські домовленості,

Припинить агресію,

Та поверне усі окуповані українські території.

Про інші теми зустрічі

Кулеба запросив Польщу долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму , створення якої "невдовзі вийде на фінальну стадію".

, створення якої "невдовзі вийде на фінальну стадію". Польща та Україна обговорили взаємодію у сфері енергетики й роль України в енергетичній безпеці Європи. Зокрема, говорили й про спільні кроки для подальшого протистояння спробам Росії добудувати "Північний потік-2".

Кулеба закликав поляків розглянути можливість пом'якшення умов в’їзду українців до Польщі. Чапутович сказав, що це питання розглянуть.

Чапутович сказав, що це питання розглянуть. Домовилися до кінця 2020 року провести міжурядову українсько-польську комісію щодо економічного співробітництва, торгівлі та інвестицій.

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