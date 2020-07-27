Експредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що силовий варіант деокупації Криму – це не надто добра ідея. Натомість потрібно постійно і безперервно тиснути на Росію.

За його словами, військове захоплення Криму буде руйнівним і для життя людей, і для їхнього майна. Таку думку він озвучив в інтерв'ю "Крим. Реалії".

До слова Чи може Росія напасти на Україну з Криму: відповідь Курта Волкера

"Росія має дуже потужну військову силу. Все це призвело б до конфлікту і за межами Криму, і в інших частинах України, навіть в інших частинах Європи. Немає варіанту доброго військового захоплення Криму", – сказав Курт Волкер.

Він пояснив, що треба бути терплячим, адже Росія рано чи пізно зміниться, адже має слабку систему, слабкого політичного лідера, занепад економіки й інфраструктури, а також скорочення населення. Нам треба підтримувати тиск і бути готовим до цих змін.

"Путінізм і продовження його влади до 2036 року – це радше ознака слабкості, а не сили",

– додав експредставник Державного департаменту США з питань України.

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