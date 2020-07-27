Путінізм до 2036 року – це ознака слабкості, а не сили, – Волкер
Експредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що силовий варіант деокупації Криму – це не надто добра ідея. Натомість потрібно постійно і безперервно тиснути на Росію.
За його словами, військове захоплення Криму буде руйнівним і для життя людей, і для їхнього майна. Таку думку він озвучив в інтерв'ю "Крим. Реалії".
До слова Чи може Росія напасти на Україну з Криму: відповідь Курта Волкера
"Росія має дуже потужну військову силу. Все це призвело б до конфлікту і за межами Криму, і в інших частинах України, навіть в інших частинах Європи. Немає варіанту доброго військового захоплення Криму", – сказав Курт Волкер.
Він пояснив, що треба бути терплячим, адже Росія рано чи пізно зміниться, адже має слабку систему, слабкого політичного лідера, занепад економіки й інфраструктури, а також скорочення населення. Нам треба підтримувати тиск і бути готовим до цих змін.
"Путінізм і продовження його влади до 2036 року – це радше ознака слабкості, а не сили",
– додав експредставник Державного департаменту США з питань України.
Як Росія анексувала Крим
- У лютому 2014 року на території Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили різні стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя пройшов "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
- Міжнародні організації визнали анексію півострова незаконною. Країни Заходу запровадили проти РФ економічні санкції.
- Сам Кремль заперечує анексію Криму і називає це "відновленням історичної справедливості".