Путинизм до 2036 года – это признак слабости, а не силы, – Волкер
Экс-преставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что силовой вариант деоккупации Крыма – это не слишком хорошая идея. Зато нужно постоянно и непрерывно давить на Россию.
По его словам, военный захват Крыма будет разрушительным и для жизни людей и для их имущества. Такое мнение он озвучил в интервью "Крым. Реалии".
К слову Может ли Россия напасть на Украину из Крыма: ответ Курта Волкера
"Россия обладает очень мощной военной силой. Все это привело бы к конфликту и за пределами Крыма, и в других частях Украины, даже в других частях Европы. Нет варианта хорошего военного захвата Крыма", – сказал Курт Волкер.
Он объяснил, что надо быть терпеливым, ведь Россия рано или поздно изменится, ведь у нее слабая система, слабый политический лидер, упадок экономики и инфраструктуры, а также сокращение населения. Нам надо поддерживать давление и быть готовыми к этим изменениям.
"Путинизм и продление его власти до 2036 года – это скорее признак слабости, а не силы",
– добавил экс-представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
Как Россия аннексировала Крым
- В феврале 2014 года на территории Крыма появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили различные стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
- Международные организации признали аннексию полуострова незаконной. Страны Запада ввели против РФ экономические санкции.
- Сам Кремль отрицает аннексию Крыма и называет это "восстановлением исторической справедливости".