Экс-преставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что силовой вариант деоккупации Крыма – это не слишком хорошая идея. Зато нужно постоянно и непрерывно давить на Россию.

По его словам, военный захват Крыма будет разрушительным и для жизни людей и для их имущества. Такое мнение он озвучил в интервью "Крым. Реалии".

К слову Может ли Россия напасть на Украину из Крыма: ответ Курта Волкера

"Россия обладает очень мощной военной силой. Все это привело бы к конфликту и за пределами Крыма, и в других частях Украины, даже в других частях Европы. Нет варианта хорошего военного захвата Крыма", – сказал Курт Волкер.

Он объяснил, что надо быть терпеливым, ведь Россия рано или поздно изменится, ведь у нее слабая система, слабый политический лидер, упадок экономики и инфраструктуры, а также сокращение населения. Нам надо поддерживать давление и быть готовыми к этим изменениям.

"Путинизм и продление его власти до 2036 года – это скорее признак слабости, а не силы",

– добавил экс-представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.

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