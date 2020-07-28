Україна, Польща і Литва створюють "Люблінський трикутник", – Кулеба
Польща, Литва і Україна заснували "Люблінський трикутник", який стане важливим елементом зміцнення центральної Європи та України. Формат зосередиться на поглибленні взаємодії між трьома країнами.
Створення "Люблінського трикутника": що це означає
Україна разом з Польщею та Литвою 28 липня створює "Люблінський трикутник", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Інтерфакс-Україна".
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Це формат, який стане важливим елементом розвитку і зміцнення центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів,
– зазначив Кулеба.
За його словами, "Люблінський трикутник" зосередиться на поглибленні взаємодії між трьома країнами. "Але ми також бачимо перспективу в тому, щоб він став інструментом ангажування тих країн, які потребують більш тісних контактах із Заходом, загальноєвропейськими структурами", – додав міністр.
В яких сферах співпрацюватимуть країни
Кулеба запевнив, що співпраця України, Польщі та Литви буде лише розширюватися. Питаннями оборони не обмежуватимуться.
Ми будемо говорити про економіку, торгівлю, інвестиції, інфраструктурі, туризмі – про все те, що здатне ще тісніше об'єднати наші країни, зробити центральну Європу сильнішою,
– пояснив глава відомства.
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Кулеба також подякував Польщі та Литви за послідовну підтримку України на шляху членства в ЄС і НАТО та у реформах.