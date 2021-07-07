Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время прямого включения из Литвы. По его словам, Польша, Литва и Украина подписали 3 документа о сотрудничестве в ближайшем будущем.

Актуально Важный шаг к преодолению кризиса европейской безопасности, – Кулеба о резолюции ПА ОБСЕ

Первый документ – это декларация об общем историческом наследии и ценностях, единой Европе.

И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС,

– заявил Кулеба.

Кроме этого, страны Люблинского треугольника задекларировали поддержку Крымской платформы и осуждение российской агрессии против Украины.

Что такое Люблинский треугольник? Люблинский треугольник – это трехсторонний формат для сотрудничества Украины, Литвы и Польши в политической, экономической, социальной и культурной сферах. Целью платформы является поддержка вступления Украины в Европейский Союз и Нато и совместное противодействие российской агрессии. Первую совместную декларацию министры трех стран подписали 28 июля 2020 года в польском Люблине.

О чем другие документы

Во втором документе прописали дорожную карту совместного развития Украины, Литвы и Польши. Он включает различные вопросы от экономических до противодействия гибридным угрозам.

Третий, утвержденный министрами документ, предлагает план мероприятий по противодействию российской дезинформации. Кулеба отметил, что Украина в этой сфере имеет бесценный опыт и знает, как ей противодействовать.

3 страны объединят усилия не только, чтобы совместно бороться против дезинформации, но и чтобы другие страны могли пользоваться нашим опытом,

– подчеркнул министр.

Кулеба о подписании декларации: смотрите видео

Российская агрессия: последние новости