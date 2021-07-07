Там приветствовали документ. А глава МИД Дмитрий Кулеба назвал его важным шагом на пути к преодолению кризиса европейской безопасности.

К теме Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по агрессии России: та сбежала с заседания

Шаг к преодолению кризиса европейской безопасности

На летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 6 июля приняли срочную резолюцию " О дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, Черном море и Азовском море".

Инициатором документа является делегация Верховной Рады в ПА ОБСЕ. В резолюции содержится призыв к России:

Прекратить оккупацию Крыма.

Вывести оттуда войска, вооружение и военную технику.

Прекратить кампании по призыву.

Снять ограничения свободы судоходства.

В МИД Украины отметили, что одобрение этой резолюции продемонстрировало единство международного сообщества в осуждении агрессии России к Украине. Ведь поведение России формирует угрозу европейской безопасности.

Это важный вклад в международные усилия по преодолению кризиса европейской безопасности, которую вызвала вооруженная агрессия России против Украины. Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ,

– заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что интересно, резолюция вызвала столь сильное сопротивление России, что та даже угрожала выйти из состава Парламентской ассамблеи. А когда делегаты ее таки приняли, россияне и белорусы покинули заседание.