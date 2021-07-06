Резолюцию инициировала Украина, а одобрила Парламентская ассамблея 6 июля. Об этом в фейсбуке сообщил руководитель постоянной делегации в ведомстве нардеп Никита Потураев.
Важно Россия сорвала консультации политической группы ТКГ, – Гармаш
О чем говорится в срочной резолюции
Документ строго осуждает:
- длительную оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- военные преступления российской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях;
- попытки России заблокировать Керченский пролив и Азовское море;
- нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе;
- опасную милитаризацию оккупированного Крыма;
- незаконную российскую паспортизацию украинских граждан на оккупированных территориях.
Потураев отмечает: этой резолюцией Ассамблея в очередной раз выдвинула требование к России как к инициатору и стороне конфликта с Украиной.
Надо отметить мощную и единодушную поддержку украинской резолюции делегациями всех стран Запада, но также и многих других стран, которые последовательно поддерживают Украину,
– написал нардеп.
Россия шантажировала ассамблею ОБСЕ
В случае поддержки украинской резолюции Россия угрожала выйти из состава парламентской ассамблеи. Потураев назвал это "откровенным шантажом".
Впрочем, делегации стран-сторонников Украины, так же как и руководство Парламентской ассамблеи, проявили стойкость и единство. Поэтому российская и белорусская делегации покинули заседание.
Что известно о Парламентской ассамблее ОБСЕ?
Это один из центральных институтов, который играет важную роль в решении задач всей организации. Главной целью ассамблеи является развитие диалога, с помощью которого распространяется и усиливается демократия.
Парламентская ассамблея ОБСЕ собирается каждый год в феврале на зимнее заседание и в июле на ежегодную сессию. Результатами таких встреч являются декларации, многочисленные резолюции и рекомендации.
Украинскую делегацию возглавляет Никита Потураев.
Источник: Википедия