Резолюцію ініціювала Україна, а схвалила Парламентська асамблея 6 липня. Про це у фейсбуці повідомив керівник постійної делегації у відомстві нардеп Микита Потураєв.

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Про що йдеться у терміновій резолюції

Документ суворо засуджує:

тривалу окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей;

військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях;

намагання Росії заблокувати Керченську протоку та Азовське море;

порушення прав людини в окупованому Криму та на Донбасі;

небезпечну мілітаризацію окупованого Криму;

незаконну російську паспортизацію українських громадян на окупованих територіях.

Потураєв зазначає: цією резолюцією асамблея вчергове висунула вимогу до Росії як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною.

Треба відзначити потужну і одностайну підтримку української резолюції делегаціями всіх країн Заходу, але також і багатьох інших країн, які послідовно підтримують Україну,

– написав нардеп.

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У разі підтримки української резолюції Росія погрожувала вийти зі складу парламентської асамблеї. Потураєв назвав це "відвертим шантажем".

Втім, делегації країн-симпатиків України, так само як і керівництво Парламентської асамблеї, проявили стійкість і єдність. Відтак російська і білоруська делегації залишили засідання.