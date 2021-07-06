Резолюцію ініціювала Україна, а схвалила Парламентська асамблея 6 липня. Про це у фейсбуці повідомив керівник постійної делегації у відомстві нардеп Микита Потураєв. 

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Про що йдеться у терміновій резолюції

Документ суворо засуджує: 

  • тривалу окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей;
  • військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях;
  • намагання Росії заблокувати Керченську протоку та Азовське море;
  • порушення прав людини в окупованому Криму та на Донбасі;
  • небезпечну мілітаризацію окупованого Криму;
  • незаконну російську паспортизацію українських громадян на окупованих територіях.

Потураєв зазначає: цією резолюцією асамблея вчергове висунула вимогу до Росії як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною.

Треба відзначити потужну і одностайну підтримку української резолюції делегаціями всіх країн Заходу, але також і багатьох інших країн, які послідовно підтримують Україну,
– написав нардеп.

Росія шантажувала асамблею ОБСЄ

У разі підтримки української резолюції Росія погрожувала вийти зі складу парламентської асамблеї. Потураєв назвав це "відвертим шантажем".

Втім, делегації країн-симпатиків України, так само як і керівництво Парламентської асамблеї, проявили стійкість і єдність. Відтак російська і білоруська делегації залишили засідання.

Що відомо про Парламентську асамблею ОБСЄ?

Це один з центральних інститутів, що відіграє важливу роль у вирішенні завдань усієї організації. Головною метою асамблеї є розвиток діалогу, за допомогою якого поширюється та посилюється демократія.

Парламентська асамблея ОБСЄ збирається кожного року в лютому на зимове засідання та в липні – на щорічну сесію. Результатами таких зустрічей є декларації, численні резолюція та рекомендації.

Українську делегацію очолює Микита Потураєв.

Джерело: Вікіпедія