Детали от Кулебы

Во время российской эскалации весной 2021 года россияне получали достаточные сигналы от Запада. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью похвалил реакцию наших партнеров.

Рекомендуем Россия готова к вооруженной эскалации, в частности в Черном море, – глава МИД

По словам дипломата, лучшей помощью для Украины от ее партнеров станет военная. В то же время лишь отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не даст желаемого эффекта, оно "не будет означать коллапс".

К любой системе сдерживания государство способно адаптироваться. Меня меньше интересует то, что могут сделать, чтобы жизнь России ухудшилась. Мне интересно, что партнеры могут сделать, чтобы жизнь улучшилась. И это военная помощь, укрепление нашей обороны,

– пояснил чиновник.

Он добавил: "Мы должны понимать, что чем сильнее будет украинская армия, тем меньше будет соблазн в России лезть вперед".

Чего сейчас хочет Россия

По словам Кулебы, сейчас у российской дипломатической "машины" есть 2 ключевые задачи по Украине:

Первое – недопущение развития военно-технического сотрудничества Украины с третьими государствами. То есть, чтобы Киеву не давали ничего, что может укрепить нашу способность сдерживать Россию.

Второе – сорвать Крымскую платформу.

Коротко о российской эскалации весной