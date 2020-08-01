Украина пригласила Беларусь на встречу "Люблинского треугольника"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил главу МИД Беларуси Владимира Макея на встречу "Люблинского треугольника". Правда, лишь в качестве почетного гостя, а не члена.
Об этом Кулеба сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси, сообщает сайт МИД.
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Собеседники также обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями российских боевиков. Кулеба поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных лиц и заверил о его тщательной проработке компетентными органами Украины.
Беларусь и Украина являются не просто партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности,
– подчеркнул глава украинского МИД.
Также главы МИД договорились о проведении политических консультаций на уровне заместителей министра. Во время переговоров стороны должны обсудить:
- вопросы подготовки к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины;
- проведение Третьего форума регионов Украины и Беларуси.
Обратите внимание Украина, Польша и Литва создают "Люблинский треугольник", – Кулеба
Создание "Люблинского треугольника": все, что нужно знать
- 28 июля Украина, Польша и Литва объявили о создании "Люблинского треугольника".
- Это новый формат, в рамках которого три страны сосредоточатся на углублении взаимодействия в вопросах обороны, экономики, торговли и туризма.
- Участники "Люблинского треугольника" подтвердили свою непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Следующая встреча министров иностранных дел "Люблинского треугольника" пройдет осенью в Украине.