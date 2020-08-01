Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил главу МИД Беларуси Владимира Макея на встречу "Люблинского треугольника". Правда, лишь в качестве почетного гостя, а не члена.

Об этом Кулеба сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси, сообщает сайт МИД.

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Собеседники также обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями российских боевиков. Кулеба поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных лиц и заверил о его тщательной проработке компетентными органами Украины.

Беларусь и Украина являются не просто партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности,

– подчеркнул глава украинского МИД.

Также главы МИД договорились о проведении политических консультаций на уровне заместителей министра. Во время переговоров стороны должны обсудить:

вопросы подготовки к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины;

проведение Третьего форума регионов Украины и Беларуси.

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