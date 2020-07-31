Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что следующая встреча "Люблинского треугольника" состоится в Украине. Произойдет это уже осенью 2020 года.

Встреча "Люблинского треугольника": что известно

На встрече представители Польши, Литвы и Украины обсудят сотрудничество. Об этом министр рассказал на онлайн-брифинге, сообщает 24 канал.

Важно Украина, Польша и Литва создают "Люблинский треугольник", – Кулеба

Кулеба добавил, что "Люблинский треугольник" является первым международным сотрудничеством на Западном направлении. О создании "Люблинского треугольника" стало известно 28 июля.

Главное о "Люблинском треугольнике"

Во время предыдущей встречи стороны призвали Россию вывести свои войска из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей Украины.

Участники "Люблинского треугольника" подтвердили свою непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Кулеба заверил, что сотрудничество Украины, Польши и Литвы будет только расширяться. Вопросами обороны не будут ограничиваются. Кулеба также поблагодарил Польшу и Литву за последовательную поддержку Украины на пути членства в ЕС и НАТО и в реформах.