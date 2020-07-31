Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наступна зустріч "Люблінського трикутника" відбудеться в Україні. Станеться це вже восени 2020 року.

Зустріч "Люблінського трикутника": що відомо

На зустрічі представники Польщі, Литви та України обговорюватимуть співпрацю. Про це міністр розповів на онлайн-брифінгу, повідомляє 24 канал.

Важливо Україна, Польща і Литва створюють "Люблінський трикутник", – Кулеба

Кулеба додав, що "Люблінський трикутник" є першим міжнародним співробітництвом на Західному напрямку. Про створення "Люблінського трикутника" стало відомо 28 липня.

Головне про "Люблінський трикутник"

Під час попередньої зустрічі сторони закликали Росію вивести свої війська з окупованих частин Донецької та Луганської областей України.

Учасники "Люблінського трикутника" підтвердили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

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Кулеба запевнив, що співпраця України, Польщі та Литви буде лише розширюватися. Питаннями оборони не обмежуватимуться. Кулеба також подякував Польщі та Литви за послідовну підтримку України на шляху членства в ЄС і НАТО та у реформах.