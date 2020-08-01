Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив главу МЗС Білорусі Володимира Макея на зустріч "Люблінського трикутника". Щоправда, лише у якості почесного гостя, а не члена.

Про це Кулеба сказав під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Білорусі, повідомляє сайт МЗС.

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Співрозмовники також обговорили ситуацію навколо затримання білоруськими правоохоронцями російських бойовиків. Кулеба подякував за оперативну передачу білоруською стороною списку затриманих осіб і запевнив щодо його ретельного опрацювання компетентними органами України.

Білорусь і Україна є не просто партнерами, а й сусідами та друзями. Ми підтримуємо Білорусь у питаннях захисту її суверенітету та економічної безпеки,

– наголосив очільник українського МЗС.

Також глави МЗС домовилися про проведення політичних консультацій на рівні заступників міністра. Під час переговорів сторони мають обговорити:

питання підготовки до офіційного візиту до Республіки Білорусь президента України;

проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі.

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