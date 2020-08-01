Україна запросила Білорусь на зустріч "Люблінського трикутника"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив главу МЗС Білорусі Володимира Макея на зустріч "Люблінського трикутника". Щоправда, лише у якості почесного гостя, а не члена.
Про це Кулеба сказав під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Білорусі, повідомляє сайт МЗС.
Важливо Зустріч "Люблінського трикутника" відбудеться восени: про що говоритимуть
Співрозмовники також обговорили ситуацію навколо затримання білоруськими правоохоронцями російських бойовиків. Кулеба подякував за оперативну передачу білоруською стороною списку затриманих осіб і запевнив щодо його ретельного опрацювання компетентними органами України.
Білорусь і Україна є не просто партнерами, а й сусідами та друзями. Ми підтримуємо Білорусь у питаннях захисту її суверенітету та економічної безпеки,
– наголосив очільник українського МЗС.
Також глави МЗС домовилися про проведення політичних консультацій на рівні заступників міністра. Під час переговорів сторони мають обговорити:
- питання підготовки до офіційного візиту до Республіки Білорусь президента України;
- проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі.
Зверніть увагу Україна, Польща і Литва створюють "Люблінський трикутник", – Кулеба
Створення "Люблінського трикутника": все, що потрібно знати
- 28 липня Україна, Польща і Литва оголосили про створення "Люблінського трикутника".
- Це новий формат, у рамках якого три країни зосередяться на поглибленні взаємодії у питаннях оборони, економіки, торгівлі й туризму.
- Учасники "Люблінського трикутника" підтвердили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
- Наступна зустріч міністрів закордонних справ "Люблінського трикутника" відбудеться восени в Україні.